Die Shootingstars müssen sich beweisen

Zwar haben die Topfavoriten auch in Runde fünf der Biberacher Stadtmeisterschaft unbeirrt ihre Kreise an der Spitze gezogen, dahinter gab es aber Überraschungen. Diese Shootingstars müssen sich in der sechsten Runde am Freitag gleich gegen große Kaliber beweisen. Spielbeginn ist um 19 Uhr im TG-Heim.

Im Spitzenspiel konnte Herausforderer Alexander Polch gegen Holger Namyslo lange mithalten und beinahe eine uneinnehmbare Bauernfestung errichten. Jedoch hatte Namyslo den vorherigen Abtausch genau durchgerechnet und gesehen, dass er seinen Gegenüber per Zugzwang ausmanöverieren kann. Parallel dazu gewann Titelverteidiger Rainer Birkenmaier schnell gegen Andreas Ege. In den weiteren Verfolgerduellen brannten derweil die Bretter. Jürgen Dollinger hatte zwar eine Qualität weniger, hätte mit einem Bauerndurchbruch aber die Partie für sich entscheiden können. Nachdem er die Chance ausgelassen hatte, spielte Walter Scherer all seine Routine aus und gewann klar.

Hin und her wogte auch die Schlacht zwischen Armin Pepke und Daniel Behringer, die Letzterer für sich gewinnen konnte. Unterdessen fiel die Aufholjagd von Dieter Rybka aus. Zwar spielte er gegen die Turnierüberraschung Jonathan Engert gut, aber Engert siegte trotzdem. Ausgefallen ist außerdem das Spitzenspiel um den Ratingpreis; Benedikt Pfeifer gewann gegen Mohamed Bestani kampflos. Das mit Spannung erwartete Duell der Turnierjüngsten war früh entschieden. Fabian Kienle (Steinhausen) gewann gegen Dennis Kiefel.

An der Tabellenspitze steht mit fünf von fünf Punkten Topfavorit Namyslo. Dahinter hat sich Titelverteidiger Birkenmaier (4/5) nun auf Platz zwei geschoben, dürfte aber bereits entscheidend geschlagen sein. Punktgleich folgt der Scherer vor Polch und Behringer (je 3,5/5). Dahinter kommt ein siebenköpfiges Feld, das bei je drei Punkten von Dollinger angeführt wird. In der Seniorenwertung hat sich Scherer einen ganzen Punkt Vorsprung auf den amtierenden Seniorenmeister Thomas Kromer (Riedlingen) und auf Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) verschafft. Im Rennen um die Amateurmeisterschaft führt Mahmoud Zyadah (Riedlingen), punktgleich folgt Engert (3/5). Dahinter liegen mit 2,5 Punkten Norbert Schädler (Steinhausen) und Benedikt Pfeifer.

In Runde sechs warten schwere Kaliber auf die Shootingstars. Scherer muss sich mit Namyslo auseinandersetzen, Behringer mit Birkenmaier. Indessen wird Polch versuchen, mit einem Erfolg gegen Andreas Ege zurück auf das Podest zu springen. Um seine Führung in der Amateurwertung zu verteidigen, muss Zyadah gegen Kromer bestehen. Allerdings steht Hauptkonkurrent Engert mit Dietrich gleichfalls vor einer harten Nuss.

Dahinter spielen Pfeifer und Schädler im direkten Duell aus, wer als Hauptverfolger zu gelten hat. Währenddessen hofft Kienle auf eine Überraschung gegen Herbert Körner.

Die Partien: Scherer – Namyslo, Birkenmaier – Behringer, Polch – Ege, Kromer – Zyadah, Dietrich – Engert, Maucher – Dollinger, Pepke – Waltner, Pfeifer – Schädler, Schätzle – Simon, Rybka –Schneider, Mock – Gnandt, Kienle – Körner, Hafes – App und Kiefel – Bestani. (disc)