Die SGM Tannheim/Aitrach ist neuer Spitzenreiter.

In der Fußball-Kreisliga B II ist die SGM Tannheim/Aitrach dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Türkspor Biberach nach dem dritten Spieltag neuer Tabellenführer. Der bisherige Klassenprimus FV Rot musste sich im Spitzenspiel Türkspor mit 2:4 geschlagen geben.

Türkspor Biberach – FV Rot 4:2 (1:0). Die zahlreichen Zuschauer sahen ein spannendes und unterhaltsames Spitzenspiel mit Chancen hüben wie drüben. Erst in der Schlussphase erspielte sich die Heimelf Vorteile und sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung zu ihren Gunsten. Tore: 1:0, 2:1 Halil Ayan (40., 67./FE), 1:1 Alexander Thanner (53.), 2:2 Ben Miller (71.), 3:2 Onur Kazanci (81.), 4:2 Eugen Bangert (90.+2). Res.: 2:3.

SGM Reinstetten/Hürbel – SGM Tannheim/Aitrach 1:1 (1:0). In einem intensiv geführten Verfolgerduell geht das Remis in Ordnung. Der Gastgeber nutzte per Kopf nach einem Eckball die bis dahin beste Torgelegenheit zur 1:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel spielten die Platzherren die sich bietenden Konter nicht richtig aus, um so den knappen Vorsprung weiter auszubauen. Dies rächte sich, denn der Gast glich zum 1:1-Endstand aus. Tore: 1:0 Timo Gaupp (40.), 1:1 Julius Boscher (78.). Res.: 1:3.

SGM Rot/Haslach II – SV Fischbach 3:2 (1:0). Die Zuschauer kamen in Rot voll auf ihre Kosten. Im Duell zweier gleichwertiger Teams konnte sich SGM-Torwart Nikolai Riedmüller mehrfach auszeichnen. Matchwinner Enas Mamudi wandelte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer das eigentlich gerechte Remis noch in einen Sieg um. Tore: 1:0, 3:2 Enas Mamudi (10., 90+2), 2:0 Pharelles N´Dazane (60.), 2:1 Tobi Schmid (75.), 2:2 Stefan Grell (88.). Bes. Vork.: SVF-Torwart Patrick Zentner hält Foulelfmeter von Felix Seefelder (81).

FC Inter Laupheim – SV Baustetten II 3:3 (0:2). Der FC Inter gab im Derby über die gesamte Spielzeit zwar den Ton an. Die cleveren und in der Abwehr gut organisierten Gäste versäumten es aber, durch Konter nach der 2:0-Führung den Sack zuzumachen. Inter-Torwart Kadir Ali Dincoglu und Halit Baykara mit einem Dreierpack sorgten dafür, dass wenigstens noch ein Punkt in Laupheim blieb. Tore: 0:1, 2:3 Fabian Sontheimer (27., 83.), 0:2 Felix Beulig (41.), 1:2, 2:2, 3:3 Halit Baykara (63., 76., 90.). Res.: 0:11.

SGM Sießen/Wain – SV Rissegg 0:2 (0:2). Die SGM machte nach dem Wechsel mächtig Druck, doch trotz Chancen blieb gegen die defensiven Gäste das Halbzeitergebnis unverändert. Tore: 0:1 Sebastian Lang (12./FE), 0:2 Philip Pfefferle (32.). Res.: 3:0.

TSG Achstetten II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III 3:3 (3:3). Die TSG brachte sich durch individuelle Fehler selbst um den verdienten Lohn und musste sich mit einem Punkt begnügen. Tore: 1:0, 3:2 Benjamin Speidel (2., 44.), 1:1, 2:2 Manuel Schad (13., 26.), 2:1 Mert Arci (39.), 3:3 Leon Link (45.). Bes. Vork.: Rot für Luca-Dennis Kienle (80., TSG).