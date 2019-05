Die Region wählt: Wahlhelfer zählen Stimmen der Europawahl aus

Rund 154.000 Menschen im Landkreis Biberach sind an diesem Sonntag zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen. Seit den Morgenstunden haben die Wahllokale in den 45 Städten und Gemeinden geöffnet. Mit Spannung wird erwartet, welche Parteien ins europäische Parlament beziehungsweise in die kommunalen Gremien einziehen und wie hoch die Wahlbeteiligung ist.

+++Die Auszählung der Stimmen läuft+++

Um 18 Uhr schlossen auch die Wahllokale im Landkreis Biberach. Die vielen Wahlhelfer haben daraufhin mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Zunächst werden die Stimmzettel für die Europawahl ausgezählt, danach sind die Listen für die Kommunalwahl an der Reihe.

Auch im Riedlinger Rathaus sind die Wahlhelfer schon konzentriert an der Auszählung der Stimmen. (Foto: Bruno Jungwirth)

Kreiswahlleiter für den Landkreis Biberach ist Landrat Heiko Schmid. Dessen Stellvertreter ist Manfred Storrer, Leiter des Dezernats für Verwaltung, Kommunales und Kultur beim Landratsamt.

Um kurz nach 18 Uhr haben auch die Wahlhelfer in der Jugenkunstschule Biberach mit der Auszählung der Europawahl begonnen. (Foto: Gerd Mägerle)

Bis 19.30 Uhr hat das Landratsamt die Ergebnisse der Europawahl von neun der 45 Gemeinden im Landkreis Biberach veröffentlicht. Nun geht ein Ergebnis nach dem anderen ein, demnächst dürfte sich ein erster Trend für den Landkreis Biberach erkennen lassen. Wie hat Ihre Gemeinde gewählt? Eine Übersicht haben wir für Sie zusammengestellt. Bitte klicken Sie hier.

Im Laupheimer Rathaus zählen die Wahlhelfer die abgegeben Stimmen der Europawahl aus. (Foto: Axel Pries)

+++Wahlbeteiligung+++

Bis Sonntagmittag hatten 23 Prozent der Wahlberechtigten eines der 21 Wahllokale in Biberach und den Teilorten aufgesucht. „Das ist ein guter Wert“, sagt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Andrea Appel, auf Nachfrage von „Schwäbische.de“. Nicht mit eingerechnet in diese Zahl sind die Briefwähler. Hierbei hatten der Verwaltung rund 5000 Anträge vorgelegen.

Unter den Wählern in Biberach ist auch der 19-jährige Adama Hassler. Er durfte zum ersten Mal bei der Europawahl und der Kommunalwahl selbst wählen. Warum das für den gebürtigen Gambier ein besonderer Moment war, lesen Sie hier:

In Riedlingen und den Teilorten liegt die Wahlbeteiligung an der Europawahl bei 20 Prozent und an der Kommunalwahl bei 19 Prozent. In den Teilorten liegt die Quote höher als in Riedlingen selbst. „In den Teilorten sind wir insgesamt betrachtet schon bei einer Wahlbeteiligung von 30 Prozent“, erläutert der Hauptamtsleiter Christian Simon am Sonntagmittag.

Die Menschen in Riedingen und den Teilorten können in elf Wahllokalen ihre Stimmzettel in die Urnen werfen. 1000 Bürger hatten im Vorfeld eine Briefwahl beantragt. Die Zahl der Rückläufe liegt in Sachen Europawahl bislang bei 831 Stück, in puncto Kommunalwahl bei 954 Stück.

Im Laupheimer Stadtgebiet lag die Wahlbeteiligung bis Sonntag, 11 Uhr, bei 9,7 Prozent. Bis 15 Uhr legte der Wert dann deutlich zu: 30 Prozent der Wahlberechtigten sind in eines der Laupheimer Wahllokale gekommen, um abzustimmen. Briefwähler sind auch in diesem Fall nicht eingerechnet.

In Ulm hat sich am Sonntagnachmittag vor dem Kepler-Gymnasium ein Menschenauflauf gebildet. Dort warten Hunderte rumänische Wähler auf dem Wahllokal und sind sauer über die langen Wartezeiten. Auch die Polizei ist im Einsatz. In Biberach selbst gibt es kein Wahllokal für Rumänen.

+++Europawahl+++

An der Europawahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung in der Region bei 54,1 Prozent. Die meisten Wähler stimmten damals für die CDU, die bei 52,2 Prozent landete. Dahinter reihten sich die SPD (16,1 Prozent), die Grünen (10,4 Prozent), die AfD (5,9 Prozent), die FDP (3,1 Prozent) und die Linke (2,2 Prozent) ein. Auf die sonstigen Parteien entfielen insgesamt zehn Prozent der gültigen Stimmen.

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt. Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament.

Die größten Verluste im Vergleich zu 2009 hatten damals die Liberalen zu verkraften (minus 10,5 Prozentpunkte). Die meisten Zugewinne verzeichnete die Alternative für Deutschland (plus 5,9 Prozentpunkte). Die Partei trat damals zum ersten Mal bei der Europawahl an.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 18 Uhr. Danach beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Gegen 19 Uhr dürften die ersten Ergebnisse vorliegen.

+++Kommunalwahl+++

Ebenfalls an diesem Sonntag stehen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region beginnen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.

Der Großteil der Ergebnisse wird aber voraussichtlich erst im Lauf des Montags bekanntgegeben. Im Fall des Kreistags rechnet das Landratsamt Biberach damit, dass das Endergebnis aus allen Wahlkreises am Montag gegen 18.30 Uhr feststeht.

+++Wahlaufruf des Landrats+++

Landrat Heiko Schmid hat zur Teilnahme an der Kommunal- und Europawahl aufgerufen. „Gehen Sie am 26. Mai zur Wahl und tragen Sie mit Ihrer Stimme dazu bei, wichtige Zukunftsentscheidungen für Europa, für Ihre Stadt oder Gemeinde sowie für den Landkreis zu treffen“, wird der Landrat in einer Mitteilung zitiert.

Zahlreiche ehrenamtliche Mandatsträger kümmerten sich in den Gemeinde- und Ortschaftsräten und im Kreistag um die Fragen vor Ort: auf Gemeindeebene beispielsweise um den Bau von Schulen, die Kinderbetreuung, um die Ansiedlung von Gewerbe, um die Ausweisung von Baugebieten, um soziale und ökologische Handlungsfelder.

Landrat Heiko Schmid ruft die Bürger zur Wahl auf. (Foto: Landratsamt)

Auf Kreisebene würden Themen wie der Bau und der Betrieb von beruflichen Schulen, der Breitbandausbau, die Abfallbeseitigung, Jugend, Senioren und die Integration von Menschen aus anderen Ländern behandelt, erläutert Schmid. Aufgaben also, die den Bürger unmittelbar berührten.

„Viele politische Entscheidungen, die für uns verbindlich sind, fallen zwischenzeitlich in den europäischen Gremien in Brüssel oder Straßburg. Europa bestimmt daher unseren Alltag in hohem Maße“, so der Landrat weiter. Bereits zwei Drittel der in Deutschland gültigen Rechtsnormen gingen unmittelbar oder mittelbar auf Beschlüsse der EU zurück.