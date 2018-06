Die Passion Jesu in moderner Klangsprache

Das Vokalensemble Belcanto führt am Karfreitag, 18. April, 15 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche Biberach die Lukas-Passion auf. Das Werk wurde von Ralf Klotz neu komponiert und wird zur Todesstunde Jesu uraufgeführt.

Dabei bringen Chor, Sprecher und Marimbafon die Passion Jesu, wie sie im Lukasevangelium überliefert ist, in moderner Klangsprache auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck. Der Schwerpunkt der lukanischen Erzählung liegt inhaltlich auf der Darstellung Jesu als dem „leidenden Gerechten“.

So wie die Leidensgeschichte Jesu mit Gefangennahme, Verhören und Geißelung bis hin zum Kreuzestod sich dramatisch verdichtet, so ist auch die Musik angelegt: Aus der anfänglichen Ruhe heraus entstehen zunehmend bewegte und sich verdichtende musikalische Gestalten, die bei den „Kreuzige ihn“-Rufen ihren Höhepunkt finden. Nach Jesu Kreuzestod bis hin zur Grablegung klingt das Werk wieder in zunehmender Beruhigung aus. Diese Gestalten sind perkussive Patterns, also mehrstimmige rhythmisch-motivische Muster. Diese Patterns sind dem Chor sowie dem den Rhythmus unterstützenden Marimbafon zugeeignet. Ständige, leicht variierende Wiederholungen schaffen ein Zeitgefühl des Stehenbleibens, Innehaltens und Vertiefens, über dem sich die vollständige Passionserzählung nach Lukas in gemäßigt moderner Tonsprache entfaltet. Die wörtlichen Reden und Dialoge wie beispielsweise zwischen Jesus und Pilatus sind ebenfalls dem Chor zugewiesen und heben sich von dem kontinuierlichen Klangband ab. Sie werden in expressive Melodien gekleidet. Innerhalb dieser ständig fortlaufenden Musik erzählt ein Sprecher die Handlung der Passion.

Bei der Lukas-Passion von Ralf Klotz unterbrechen in bewährter Tradition Choralsätze das Werk: Der Choral „Christus, der uns selig macht“ gliedert das Ganze und gibt Raum zur Komtemplation. Ebenso traditionell ist die formale Umschließung der eigentlichen Passionskomposition mit einem Eröffnungs- sowie Schlusschor, hier „Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken“.

Des Weiteren erklingen im Konzert das meditative Instrumentalstück „Teardrops“ von Mitschell Peters, gespielt von Verena Funk. Sie und Simon Egle sind mehrfache Preisträger bei „Jugend musiziert“. Zu Beginn singt Johanna Schurer das Sololied „Jesu Kreuz, Leiden und Pein betracht, christliche Gemein“ von Adam Gumpelzhaimer.

Mitwirkende sind das Vokalensemble Belcanto, Jan Sandel (Sprecher), Johanna Schurer (Sopran), Verena Funk und Simon Egle (Marimbafon). Die Leitung hat Ralf Klotz. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Biberach.