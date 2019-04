Im Prozess gegen einen 19-jährigen Geflüchteten aus Somalia, der wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht steht, ist auch am dritten Verhandlungstag kaum ein Tatzeuge zu erhellenden Äußerungen bereit gewesen.

Lediglich ein ehemaliger syrischer Mitbewohner war bereit, den Tathergang aus seiner Sicht zu schildern. Und Polizeibeamte wie auch ein eigens aus Ulm beorderter Forensiker konnten dem Gericht weitere, wichtige Informationen liefern.

„Wie das eben so ist: Da sind sprachliche Barrieren – und keiner erklärt, was passiert ist“, schildert ein Polizeibeamter die Situation am Abend des 23. Juli 2018. Er war beim Einsatz in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Ummendorf als einer der Ersten am Tatort, nachdem der Angeklagte mit einem 20-jährigen Landsmann dort in Streit geraten war. Was die polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, zeichnet folgendes Bild: Zunächst soll es zwischen dem 19-jährigen Angeklagten und seinem späteren Opfer zu einer „harmlosen Schlägerei“ gekommen sein. Dann habe der 19-Jährige aus der Jackentasche ein Klappmesser gezogen und den bereits am Kopf verletzten Landsmann in den Rücken zu stechen versucht. Nur dem unerschrockenen Eingreifen eines Mitbewohners aus Syrien sei zu verdanken, dass die beiden Streithähne getrennt werden konnten.

Der erst am Freitagnachmittag – anstatt wie vorgeladen am frühen Morgen – zur gerichtlichen Aussage erscheinende 20-jährige Geschädigte gibt zunächst an, der Angeklagte sei „ein Freund“. Allerdings sei er „böse und aggressiv“ – vor allem immer dann, wenn er Alkohol getrunken habe. Daran, dass er selbst sich – in Verteidigungsabsicht, wie er ursprünglich bei der Polizei angegeben hatte – auch mit einem Messer bewaffnet haben soll, kann er sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. „Ich bin geschockt gewesen“, lässt er den Dolmetscher sagen. „Ich bin nicht sicher.“ Oder „Ich kann mich nicht erinnern.“ Der Angeklagte habe sich bei ihm entschuldigt. Und das Fahrrad, über das sich der Streit offenbar entbrannt haben soll, habe er auch wieder zurückgegeben. Um Geld sei es nie gegangen. Damit widerlegt er die Aussage des Angeklagten, er habe beim Opfer nur 280 Euro Schulden eintreiben wollen und sei von vier oder fünf Männern ohne Vorwarnung im Zimmer des späteren Opfers erst eingesperrt, verhöhnt und dann vermöbelt worden.

Zu den Verletzungen der beiden Opfer (es werden ja zwei getrennte Taten verhandelt) wird der Rechtsmediziner Frank Reuther aus Ulm sehr deutlich. Die zehn bis 14 Zentimeter lange Stichverletzung beim einen Opfer sei „relativ senkrecht“ gestochen worden. Dass der Mann dem Angeklagten „ins Messer gefallen“ sei, bei einem Sturz über einen Stuhl, das bezeichnet der Forensiker als „fast undenkbar“. Auch im zweiten Fall, dem Messerstich gegen den 20-Jährigen in Ummendorf, sieht Reuther keine bewusste Selbstverletzung. Im Gegenteil: Hätte das Schlüsselbein den Messerstich nicht abgelenkt, hätte auch dieser Stich lebensbedrohliche Folgen haben können.

Zeuge wirkt glaubwürdig

Der aus Syrien stammende und damit neutrale Zeuge, der zum Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung in Ummendorf befragt wird, scheint sowohl den Kriminalbeamten wie auch dem Gericht äußerst glaubwürdig. Der junge Mann reist extra aus Fellbach an, ist pünktlich zur Stelle und gibt unerwartet nachvollziehbar und in außergewöhnlich gutem Deutsch Auskunft. Und er stützt mit seiner Aussage die Erkenntnisse der polizeilichen Ermittlungen. „Der mit dem Messer wollte unbedingt weitermachen“, erklärt der Zeuge den Moment nach dem zunächst mit Fäusten ausgetragenen Streit. „Der Geschlagene hielt sich den Kopf mit der Stirnwunde, dann kam der Andere mit geöffnetem Messer und wollte von hinten auf den Gekrümmten einstechen“, erinnert sich der Mann. Der Messerstecher sei zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht verletzt gewesen.

Beide Streithähne wurden im Anschluss in der Klinik medizinisch versorgt. Der Angeklagte soll auch eine Schnittwunde an der Hand davon getragen haben, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurde. Versorgt werden will im Zuge der Verhandlung auch der Angeklagte. Nämlich mit den Adresse eines somalischen Zeugen. Was zunächst nach einer legitimen Frage des Angeklagten an den wortkargen Zeugen aussieht, das wird im kurzen Sprachwirrwarr mithilfe des Übersetzers deutlich: Der Angeklagte will lediglich die Telefonnummer seines Landsmannes. „Keine Privatgespräche hier“, unterbindet der Vorsitzende Richter Böhm das somalische Geplänkel.

Für den vierten Verhandlungstag am Montag wird das Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen erwartet. Die Verhandlung wird ab am Landgericht fortgesetzt.