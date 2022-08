Die Mali Gemeinschaftsschule und der Umweltschutz

Kinder und Jugendliche mit Migrationsbiografie für aktuelle Forschungsthemen und Wissenschaftskommunikation zu begeistern - das ist das Ziel des Projekts „Denk mit! Sprich mit! Mach mit!“ des Goethe Instituts, das im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2022 – Nachgefragt! vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Am 20. und 21. Juli nahmen Schüler der Willkommensklassen der Mali Gemeinschaftsschule Biberach und der Umlachtalschule Ummendorf an Forscher-Workshops teil und bastelten aus Müll innovative Werkzeuge für mehr Umweltschutz.

Wie aus einer Meldung der Mali-Schule hervorgeht, haben die Lehrerinnen Angelika Scherb und Nadiia Valoschyk sowie Tobias Sender, Lehrer der Umlachtalschule in Ummendorf, Schüler aus neun Ländern auf die Workshops vorbereitet, mit ihnen wiederverwendbaren Müll gesammelt und Vokabeln eingeübt.

Als eine große Herausforderung für den Umweltschutz sehen die Schüler unter anderem den vielen Müll. Die 37 Schüler zwischen 10 und 16 Jahren haben alte Plastikbehälter, Papprollen, Konservendosen und kaputte Elektrogeräte wiederverwertet, aus Müll innovative Werkzeuge, wie Roboter, Drohnen und 3D-Drucker gebastelt und sie dafür eingesetzt, um Müll zu sammeln und diesen aufzubereiten.

Den Ideen der Jugendlichen waren keine Grenzen gesetzt - so entstanden Roboter, die ihren Gesichtsausdruck verändern können. „Mein Roboter ist glücklich und lacht, wenn er Müll frisst.“, erklärt Volodymyr.

„Unsere Roboter sammeln Plastikmüll und machen daraus Legosteine.“ fügen Abdullah und Kristijan hinzu. Auch Barbie-Roboter wurden gebastelt, die aus alten Klamotten neue nähen, so wie der Roboter von Shehina.

Auch für die Kommunikation zwischen Robotern und Drohnen haben die Schülerinnen und Schüler Ideen. So informiert eine Drohne den Müllsammlerroboter über den Standort des Mülls, sodass der Roboter rasch hinfahren kann, um den Müll zu beseitigen, erzählen Sava und Ahmad. Darüber hinaus wurden von den Teilnehmenden kurze Filme gedreht, um den Mitschülern zu zeigen, was ihre Roboter und Drohnen können.

Wichtig ist, dass solche Forschereinheiten regelmäßig stattfinden. Die Schüler lernen darin, selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen umzusetzen - und das auf eine teilweise ganz neue Arbeitsweise. Für das kommende Schuljahr 2022/2023 planen die Lehrer und das Projektteam weitere Forscher-Workshops.

Mit dem Projekt „Denk mit! Sprich mit! Mach mit!“ bietet das Goethe-Institut Schülerinnen und Schülern in Willkommensklassen den Raum und die Möglichkeit, sich mit aktuellen wissenschaftlichen Themen auf einem niedrigschwelligen Niveau zu beschäftigen. „Wir möchten Kinder und Jugendliche aus Migrationsfamilien dazu motivieren, mit ihren eigenen Ideen und Fragen an der Wissenschaftskommunikation teilzuhaben, indem wir aktuelle Forschungsthemen auf einem sehr einfachen Sprachniveau aufbereiten, sodass auch Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen mitmachen können. Wir unterstützen sie dabei, ihre sprachlichen Kompetenzen zu verbessern, neue Vokabeln und Strukturen zu lernen, während sie experimentieren und forschen“, erklärt Ani Mkrtchyan, die Leiterin des Projekts „Uns ist wichtig, dass alle mitmachen können, auch diejenigen die noch sehr wenig Deutsch können, weil sie erst seit kurzer Zeit in Deutschland sind“, fügt Maria Lobes aus dem Projektteam hinzu. „Deshalb arbeiten wir viel mit Bildern, Visualisierungen und Filmen.“