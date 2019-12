Die letzte Hürde in der Qualifikation steht an

Bei den 48. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach an der Riß fällt am Dienstagvormittag ab 10 Uhr die Entscheidung, wer sich über die Qualifikation die jeweils vier letzten Plätze der Frauen- und Männerkonkurrenz sichert. Mittlerweile sind auch die Hauptfelder ausgelost worden (siehe extra Text auf dieser Seite). Am Dienstagnachmittag stehen dann die ersten Erstrundenpartien auf dem Turnierplan.

Die DM in Biberach, die zum zehnten Mal in Folge und zum elften Mal insgesamt in der Kreisstadt stattfindet, nimmt weiter an Fahrt auf. Am zweiten Tag der Titelkämpfe im Bezirksstützpunkt des ausrichtenden Württembergischen Tennisbunds (WTB) standen insgesamt 16 Matches auf dem Programm. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging es dabei um den Einzug in das Finale der Qualifikation am Dienstagvormittag.

Hier stehen sich bei den Frauen gegenüber: Marisa Schmidt (SSC Karlsruhe) und Sophie Greiner (TC GW Gifhorn), Nora Niedmers und Salina Dal (beide BASF TC Ludwigshafen), Natalie Pröse (SC Frankfurt) und Julia Rennert (Marieburger SC) sowie Fabienne Gettwart (Tennis Eschborn) und Maja Issler (TC Waiblingen).

Im entscheidenden Match um einen Platz im Feld der Männer spielen Tim Handel (TC Markwasen Reutlingen) gegen Yannick Born (Kölner THC Stadion RW), Kai Lemstra (TC Aschheim) gegen Justin Schlageter (TK GW Mannheim), Michael Weindl (TC ismaning) gegen Nils Brinkmann (Lehrter TC) und Daniel Eisenzapf (Der Club an der Alster) gegen Christian Hansen (Marienburger SC).