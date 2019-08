Die Kommunalpolitik liegt ihm in den Genen

Der Stafflanger Ortsvorsteher (OV) Helmuth Aßfalg geht nach 30 Amtsjahren in den Ruhestand. Der Biberacher Gemeinderat hat Helmut Müller zu seinem Nachfolger gewählt. Er tritt sein Amt am 1. Oktober an.

Helmuth Aßfalg kommt auf 35 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit. 1984 ist er in den Ortschaftsrat Stafflangen und fünf Jahre später als Ortsvorsteher gewählt worden. In seiner Amtszeit als ehrenamtlicher Ortsvorsteher mit hauptamtlicher Tätigkeit bei der Stadt Biberach erlebte er drei Oberbürgermeister, drei Erste Bürgermeister und drei Baubürgermeister, erinnerte sich Aßfalg. „Das sind neun verschiedene Charaktere, aber ich habe mich mit allen gut verstanden.“ „Die Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat, dem Gemeinderat und mit der Verwaltung war immer konstruktiv und zielorientiert“, lobt er.

Besonders stolz sei er darauf, „dass wir immer den inneren Frieden in Stafflangen, auch zwischen den Vereinen, gewahrt haben. „Das ist ein sehr hohes Gut“. Über seinen Nachfolger Müller sagt Aßfalg: „Wir sind froh, dass wir mit Helmut Müller einen adäquaten Nachfolger gefunden haben“.

Vor 30 Jahren hatte Stafflangen 1037 Einwohner, heute zählt der Ort 1343. Insgesamt 101 Bauplätze sind in dieser Zeit über Bebauungspläne erschlossen und innerorts rund 20 weitere Häuser gebaut worden, bilanziert Aßfalg. „Waren es damals noch 40 praktizierende Landwirte, sind es heute gerade noch eine Handvoll, weiß der Ortsvorsteher. „Ein Drittel meiner Tätigkeit auf dem Rathaus war damals mit landwirtschaftlichen Themen belegt.“ Als Standesbeamter hat Helmuth Aßfalg 127 Paare getraut.

Als wichtige Projekte seiner Amtszeit zählt er die Erweiterung des Friedhofs und den Bau der Aussegnungshalle auf. „Das war eine große Thematik gleich zu Beginn meiner Amtszeit“, so Aßfalg. Weiter nennt er die Kanalisierung der Weiler Eichen, Eggelsbach und Hofen, die grundlegende Sanierung und den Umbau des Rathauses, den Neubau der Turn- und Festhalle sowie den flächendeckenden Glasfaseranschluss in der Gemeinde. „Das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) ist in Stafflangen gut angenommen worden“, so Aßfalg. Bisher seien elf ELR-Bauvorhaben genehmigt worden.

Schulsanierung ist notwendig

Mit Blick in die Zukunft stehe die Erschließung des Baugebiets „Wiesenbreite III“ ganz vorne. Als weitere Projekte nennt er die Sanierung der Grundschule, „die keinen Aufschub mehr duldet“ und die Entwicklung und Überplanung des Voba-Areals im Riedbeundweg.

Der OV-Posten liegt ihm, „das liegt wohl an den Genen“, sagt Helmuth Aßfalg verschmitzt. Denn in Summe kämen seine Vorfahren, die Schultheißen Gottlieb und Johann Aßfalg, Bürgermeister Anton Aßfalg und er als Ortsvorsteher, auf 130 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit in Stafflangen. Das Stafflanger Rathaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Im Amtszimmer des Ortsvorstehers hängt ein Bild mit dem Entwurf des neuen Rathauses von 1898. Auf diesem Plan ist das Rathaus mit zwei Schulsälen, einer Lehrerwohnung, dem Sitzungssaal und dem Amtszimmer des Schultheißen, aufgezeichnet. Handschriftlich steht darunter: „Gezeichnet: Schultheiß Gottlieb Aßfalg“. Helmuth Aßfalg zeigt auf das Bild und sagt lächelnd: „Das war mein Ur-Uropa“.

Er sei gerne Ortsvorsteher von Stafflangen gewesen, bekennt Helmuth Aßfalg. Neben großen Herausforderungen habe es ihm eine Bestätigung und von der Bevölkerung einen großen Zuspruch eingebracht. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt er. Als Ausgleich zu seiner Ortsvorstehertätigkeit ist ihm der Fußball wichtig. Diesem Hobby frönt er heute noch in der Seniorenmannschaft des SV Stafflangen. Am 2. Oktober wird Helmuth Aßfalg mit einem Festakt verabschiedet.