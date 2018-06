Die Kellerkinder wehren sich

Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß hat ebenso kuriose wie überraschende Ergebnisse gebracht. Der SV Ringschnait sicherte sich trotz einer Niederlage die Relegation. Im Tabellenkeller überraschten der TSV Rot/Rot und der SV Alberweiler mit Auswärtssiegen in Dettingen und Sulmetingen. Der TSV Wain knüpfte dem Meister FV Biberach einen Punkt ab und hat trotzdem vor dem Finale am kommenden Samstag die schlechteste Ausgangsposition.

TSV Wain – FV Biberach 1:1 (1:0). Die Gastgeber boten eine ihrer besten Vorstellungen in dieser Saison und waren am Ende unglücklich über das Remis. Sven Manz hatte schon in der Anfangsphase zwei hochkarätige Möglichkeiten, ehe er auf Flanke von Tobias Spähn das 1:0 besorgte (9.). Die Gastgeber hatten weitere Möglichkeiten, TSV-Keeper Markus Rauscher parierte bei einem FV-Freistoß vor der Pause glänzend. Direkt nach der Pause kombinierten sich die Gäste stark durch und kamen durch Ercan Tekin (47.) zum 1:1. Die Heimelf ließ durch Hannes Schlenk und Josip Zepa weitere Chancen liegen, zu allem Übel scheiterte Dragan Grgic in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter an Gästekeeper Alexander Beck.

SV Dettingen – TSV Rot/Rot 1:3 (0:1). Die Gäste wirkten von Beginn an zielstrebiger und kamen nach einem guten Steilpass aus dem Mittelfeld durch Frank Martin (10.) zum 0:1. Die Gastgeber hatten ihre besten Möglichkeiten vor der Pause durch Marcus Hermann und Bastian Fischer. Die Gäste spielten auch nach der Pause klug weiter und kamen durch Benjamin Friedrich (58., 72.) nach einem Freistoß per Kopf zum 0:2 und durch einen gedankenschnell verwerteten Abpraller aus 16 Metern zum 0:3. Die nie aufsteckenden, aber insgesamt sehr unglücklich spielenden Gastgeber, kamen im Anschluss an einen Eckball lediglich noch durch Steffen Zott (78.) zum 1:3.

SV Sulmetingen – SV Alberweiler 1:4 (1:0). Die Gastgeber hatten in der entscheidenden Schlussphase das Pokalfinale in den Knochen, die Gäste hauten alles Verfügbare raus. Die Gäste hatten durch Claudio Sortino und Achim Frankenhauser beste Möglichkeiten, Johannes Wilhelm (37.) besorgte aber den 1:0-Pausenstand. SVS-Keeper Patrick Roth parierte nach der Pause einen Elfmeter von Timo Bailer, ehe Matthias Hertenberger aus abseitsverdächtiger Position das 1:1 gelang. Nach dem 1:2 durch Matthias Bopp (69.) verlegten sich die Gäste auf Konter, die auch saßen. Matthias Hertenberger (84.) per Kopf und Daniel Grimm (90.) machten den Gästesieg perfekt.

TSV Kirchberg – SV Baltringen 1:4 (1:1). Die Gäste wirkten zielstrebiger, machten weniger Fehler und landeten im Endeffekt einen verdienten Auswärtssieg durch vier Tore des überragenden Halil Ayan. Alexander Luppold (10.) brachte die Gastgeber mit einem Abstauber in Führung, die Gäste antworteten mit einem 20-Meter-Schuss von Halil Ayan (30.) zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste den konstruktiveren und klareren Spielaufbau. Halil Ayan (55., 65., 80.) markierte mit einem weiteren Distanzschuss das 1:2 und war bei guten Kontern der Gäste beim 1:3 und 1:4 immer an der richtigen Stelle.

SV Reinstetten – BSV Berkheim 2:8 (2:2). Die Gastgeber erwischten einen rabenschwarzen Tag, die Gäste kamen zu einem rundum gelungenen vorerst letzten Auswärtsspiel in der Bezirksliga. Die Gastgeber hatten sogar den besseren Start und lagen zwei Mal in Führung, spätestens nach dem vierten Gästetreffer stellte die Heimelf den Spielbetrieb aber ein. Der Absteiger gefiel danach durch flotte Kombinationen. Tore: 1:0 Isaak Athanasiadis (2.), 1:1, 2:4, 2:6 Mike Schlander (22., 60., 80.), 2:1 Marcel Hutzel (32.), 2:2 Marco Schiebel (37.), 2:3, 2:7 Markus Bufler (50., 82.), 2:5 Daniel Welser (70.), 2:8 Simon Kammerlander (85.).

SV Steinhausen – SF Schwendi 1:4 (0:4). Die zielstrebig und schnörkellos spielenden Gäste kamen zum 0:1, als der überragende Tobias Mayr (14.) einen Pfostenschuss von Nikolai Kölle per Abstauber zum 0:1 nutzte. Die beiden folgenden Gästetreffer fielen alle nach dem gleichen Muster, ein einziger Pass genügte zum jeweils frei stehenden Torschützen. Tobias Mayr (36.) hatte ebenso wenig Mühe beim 0:2 wie später Serkan Tokmak (38.) bei seinem Treffer zum 0:3. Christian Ehe (43.) gelang per Kopf nach einer Ecke das 0:4. Die Gastgeber kamen nach der Pause gegen die nicht mehr mit letzter Konsequenz spielenden Gäste durch den A-Jugendlichen Max Werner (84.) noch zum 1:4.

SV Eberhardzell – FV Olympia Laupheim II 5:0 (2:0). Chancenlos war Laupheims zweite Mannschaft in Eberhardzell. Stefan Ott brachte die Heimelf früh in Führung, sein Schuss aus 35 Metern landete unter Mithilfe des Gästekeepers im Netz. Laupheim näherte sich nur in Ansätzen dem SVE-Tor. Matthias Rehm besorgte aus kurzer Distanz die 2:0-Halbzeitführung der Zeller. Nach einer Stunde war die Partie dann entschieden. Zunächst war Tobias Rehm per Kopf nach einem Eckball erfolgreich (53.), dann vollstreckte Simon Baur nach starker Vorarbeit von Luca Mühlbach (56.). Eine weitere Ecke, die ein Gästespieler ins eigene Tor lenkte, brachte das 5:0 (60.). Weitere gute Chancen ließ der SVE aus, am verdienten Heimerfolg änderte dies freilich nichts.