Die Juks-Waldkinderlandwochen waren wieder ein großer Erfolg

Die Kinder erforschten und erkundeten, angeleitet von einem vielseitigem Fachteam unter der Leitung von Gernot Ladwein, ihren Wald. Sie bauten und malten, folgten unbekannten Spuren und lernten sie lesen, gestalteten mit Lehm und bündelten Räucherwerk aus dem Wald zusammen und zerlegten gemeinsam mit dem versierten Jäger und ersten Vorstand des Hegeringes Biberach, Andreas Kübler ein Reh. Die Kinder zwischen 7 und 13 Jahren entdeckten den Wald in seiner ganzen Vielfalt und lernten ganz nebenbei eine Menge über diesen wichtigen Lebensraum.

In der letzten Waldkinderlandwoche kamen Dietmar Patent und Peter Weggenmann von der Volksbank Ulm-Biberach in den Genuss eines vom Jäger Andreas Kübler zubereiteten Rehgulaschs. Am Mittagsmenu im Waldkinderland nahmen auch der Förster Alfons Saiger und der Waldpädagoge und Jäger Björn Tribenski, ebenfalls vom Hegering Biberach, teil. Hauptsponsor war für diese sommerlichen Waldkinderlandwochen die Volksbank Ulm-Biberach. Zudem erfuhren die Waldwochen Unterstützung vom Hegering Biberach, der e.wa riss GmbH und der Soleil Stiftung.