Die Hoepner-Zwillinge reisen ohne Geld um die Welt

Unter dem Titel „Wunderwelten“ veranstaltet der Traumpalast Biberach zwei Live-Vorträge mit den Zwillingen Hansen und Paul Hoepner aus Singen. Der erste Vortrag „Zwei nach Shanghai“ ist am Freitag, 28. Dezember, um 17 Uhr. Der zweite Vortrag „Zwei um die Welt“ beginnt dann am selben Abend um 20 Uhr.

„Zwei nach Shanghai“: Hier geht es 13600 Kilometer mit dem fahrrad von Deutschland nach China. Tausende Kilometer im Sattel und nur sieben Monate Zeit. Die Reise führt durch halbwegs vertraute Länder wie Polen und Russland, aber auch durch die kasachischen Steppe, die bizarr-schönen Landschaften von Kirgistan, die für ihre Sandstürme bekannte Taklamakan Wüste, durch den Himalaya auf bis zu 5200 Meter hohe Pässe zum Dach der Welt, um schließlich quer durch China in Shanghai anzukommen. Für die Zwillinge wird es die Fahrt ihres Lebens, mit Momenten des größten Glücks, aber auch schmerzhaften Krisen und Auseinandersetzungen.

„Zwei um die Welt“: In 80 Tagen um die Welt – ohne Geld. Ist das überhaupt möglich? Paul und Hansen Hoepner haben es ausprobiert. Wie schon Phileas Fogg aus dem Buch „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Verne, versuchten sie in eben dieser Zeit den Erdball zu umrunden – jedoch ohne einen einzigen Pfennig in der Tasche. Die grob geplante Route ging durch 17 Länder: Frankreich, Spanien, Portugal, Kanada, Japan, Hongkong, China, Myanmar, Indien, Bangladesh, Usbekistan, Kasachstan, Russland, Lettland, Litauen, Polen und zurück nach Deutschland. Alles was sie unterwegs an Geld brauchten, mussten sie während der Reise verdienen.