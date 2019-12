Die Halbfinalisten stehen fest

Bei den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach haben am Freitag die Viertelfinalspiele angestanden. Mit Katharina Hobgarski und Antonia Lottner bei den Frauen sowie Julian Lenz und Daniel Masur bei den Männern haben sich jeweils die beiden Topgesetzten durchgesetzt. Die Spiele am Samstag beginnen um 11 Uhr.

In der Frauen-Konkurrenz haben die beiden an Position eins und zwei Gesetzten die Runde der letzten vier erreicht. Antonia Lottner (TC Bad Vilbel/Position 2) hatte in ihrem Match gegen Julia Wachaczyk (Tennispark Versmold) wenig Mühe. Nach 1:15 Stunden stand der 6:1, 6:3-Sieg der 23-Jährigen fest. Ebenso eilig hatte es die topgesetzte Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen) in ihrem Spiel gegen die ungesetzte Julia Middendorf (Tennisverein Visbek). Mit 6:2 und 6:3 dominierte Hobgarski die Partie und zog souverän ins Halbfinale ein. „Ich freue mich, dass ich bei den deutschen Meisterschaften wieder im Halbfinale stehe“, so Hobgarski. „Entscheidend war heute, dass ich von Anfang an meiner Gegnerin mein Spiel aufzwingen und sie nicht in ihr Spiel kommen konnte. Besonders wichtig war das zu Beginn des zweiten Satzes, als sie mich beinahe gebreakt hätte.“

In der Vorschlussrunde trifft die 22-Jährige nun auf Lara Schmidt (TC BW Dresden-Blasewitz), die gegen Alexandra Vecic (TC Tübingen) mit 6:2, 6:3 die Oberhand behielt. Im anderen Halbfinale trifft Lottner auf Romy Koelzer (RTHC Bayer Leverkusen), die von der Aufgabe ihrer Gegnerin Natalia Siedliska (TuS Heidelberg) beim Stand von 2:1 im ersten Satz profitierte.

Masur lässt Kurz keine Chance

Auch in der Männer-Konkurrenz haben sich die Favoriten durchgesetzt und stehen am Samstag im Halbfinale. Daniel Masur (Tennispark Versmold), in Biberach an Nummer zwei gesetzt, ließ dem 18-jährigen Benedict Kurz (VfL Sindelfingen 1862) beim 6:3, 6:2 keine Chance. Dennoch war der deutsche Meister aus dem Jahr 2017 mit seiner Leistung nicht zufrieden. „Das war heute noch weit entfernt von gut. Aber wenigstens besser als gestern. Jetzt habe ich noch einen Tag mehr, um mich ins Turnier reinzufinden“, so Masur. Der unterlegene Kurz zog trotz der Niederlage ein positives Fazit. „Ich bin natürlich enttäuscht, aber es war alles in allem eine tolle Woche für mich“, sagte der deutsche U18-Vizemeister.

Im letzten Match des Tages trafen Julian Lenz (TC Bad Homburg) und Jordi Walder (TC Iserlohn) aufeinander. Gegen Walder musste der 26-jährige Lenz, die Nummer eins der Setzliste, wie in der Runde zuvor über drei Sätze gehen. Nach einem 6:4 im ersten Durchgang für Lenz kämpfte sich Walder besser ins Spiel und schaffte das entscheidende Break zum 7:5-Satzausgleich. Im dritten Satz dominierte dann wieder Lenz und verwandelte letztendlich seinen dritten Matchball zum 6:2.

Die weiteren Halbfinalisten heißen Leonard von Hindte (Der Club an der Alster) und Johann Willems (TC Wolfsberg Pforzheim). Der ungesetzte Hamburger von Hindte besiegte die Nummer sieben des Tableaus, Hannes Wagner (TC Schießgraben Augsburg), mit 6:4, 3:6 und 6:4. Willems, an Position sechs gesetzt, setzte sich nach hartem Kampf gegen den Qualifikanten Christian Hansen (Marienburger SC) durch (6:3, 3:6, 6:3). Von Hindte bekommt es am Samstag in der Vorschlussrunde mit Julian Lenz zu tun, Willems muss gegen Masur antreten.

In der Mixed-Konkurrenz wird am Samstag bereits das Finale ausgetragen. Anna Klasen und Hannes Wagner, die die Titelverteidiger Jule Niemeier/Daniel Masur im Halbfinale im Match-Tiebreak ausschalten konnten, treffen im Kampf um den Titel auf das Duo Julia Wachaczyk/Johann Willems.