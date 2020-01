Die „future4you“ lädt am 6. März ein

Biberach (sz) - Der Countdown zur größten Bildungsmesse im Landkreis Biberach läuft. Die 18. Ausgabe der „future4you“ findet in diesem Jahr schon früher statt, nämlich am Freitag, 6. März, von 9 bis 17 Uhr. Austragungsort ist in diesem Jahr die Paul-Heckmann-Halle in Biberach. Im Außenbereich befinden sich verschiedene Info-Mobile: der InfoTruck der Metall- und Elektroindustrie und der Baubus.

„Auch wenn wir die future4you in diesem Jahr ausnahmsweise an einem anderen Austragungsort abhalten, wird dies den Informationsgehalt der Messe nicht mindern“, sagt Renate Granacher-Buroh vom Rotary Club Biberach Weißer Turm und Leiterin des Organisationsgremiums. Auch in diesem Jahr werden sich auf mehr als 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche rund 100 Ausbildungsbetriebe und Hochschulen mit ihrem Angebot präsentieren.

Bildungsmessen, wie die „future4you“, erleichtern es den jungen Menschen enorm, sich einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten zu verschaffen. „Gleichzeitig sind sie Plattformen, bei denen Schülerinnen und Schüler direkt mit Auszubildenden ins Gespräch kommen können“, führt Renate Granacher-Buroh aus. In ihrer Messe-Geschichte hat die „future4you“ dabei schon rund 58 000 Jugendlichen wertvolle Tipps bei der Berufswahl gegeben.

„Wichtig ist, bei der Berufswahl auch die Eltern und Lehrer mit ins Boot zu holen“, sagt Renate Granacher-Buroh. „Je besser die Schülerinnen und Schüler auf die Messe vorbereitet sind, desto gezielter und effektiver können sie sich dann auch vor Ort informieren“, so Renate Granacher-Buroh weiter. Es sei hilfreich, wenn sich die Jugendlichen schon vor dem Messebesuch Gedanken über ihre beruflichen Interessen machten.

Außerdem wird auch zum sechsten Mal der Rotary-Berufspreis durch den amtierenden Präsidenten des Rotary Clubs Biberach Weißer Turm an zwei besonders erfolgreiche Absolventen der beruflichen Aus- oder Weiterbildung verliehen.

Da das Parkplatzangebot im Bereich der Paul-Heckmann-Halle begrenzt ist, bitten wir die Besucherinnen und Besucher, möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Ausrichter der Messe ist der Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ in Kooperation mit der Stadt Biberach, der AOK – Die Gesundheitskasse Ulm–Biberach, der Agentur für Arbeit Biberach und der Kreishandwerkerschaft Biberach sowie der IHK Ulm und dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, Südwestmetall Ulm, und Schwäbisch Media als Medienpartner. Stellvertretend für den Rotary-Club zeichnet Renate Granacher-Buroh, Schulleiterin der Karl-Arnold-Schule und geschäftsführende Schulleiterin für die beruflichen Schulen des Landkreises Biberach, für die Organisationsleitung verantwortlich.