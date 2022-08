Die FCG feiert neues Gemeindezentrum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Freie Christengemeinde Biberach (FCG) die Einweihung ihres neuen Gemeindezentrums in der Waldseer Straße. Knapp zwei Jahre Umbau und Corona-Pandemie hatten das Gemeindeleben stark beeinträchtigt. Unzählige Arbeitseinsätze sind nun Vergangenheit und Grund genug, die Biberacher zur feierlichen Eröffnung einzuladen.

In seinem Grußwort berichtete Baubürgermeister Christian Kuhlmann von eigenen Erfahrungen und Herausforderungen beim Anbau der EFG Biberach vor rund zwölf Jahren. So sei ein ansprechendes, zweckmäßiges Gebäude ein wichtiger Baustein für ein gelingendes Gemeindeleben.

Anschließend bedankte sich Christian Harfmann, Pastor der FCG, bei allen Beteiligten, ganz besonders beim Bauherren-Ehepaar Tahiri, das dieses Projekt realisiert hat. „Mit großer Freude und Dankbarkeit sehen wir nun die Verwirklichung dessen, was Anfang 2020 in einer außerordentlichen Gemeindeversammlung beschlossen wurde.“ In seiner Predigt nahm er Bezug auf das Gleichnis vom Hochzeitsfest, zu welchem der König das ganze Volk eingeladen hatte. So war der neue Gemeindesaal auch in Biberach bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die Gemeinde präsentierte sich bei strahlendem Sonnenschein mit ihren vielfältigen Aktivitäten. Die Kinder hatten ihren Spaß bei der Hausrallye, in der Hüpfburg der Royal Rangers und bei Stockbrot über dem offenen Feuer. Die Jugend bot den Gästen alkoholfreie Cocktails, die Gruppe „Zeit füreinander“ Aktivitäten für die ältere Generation. Das Sozialwerk Biberach machte auf sein Second Hand-Kindersortiment in der „Kleinen Bürger Boutique“ aufmerksam.

Auch künftig sind Gäste in den Kleingruppen oder im Sonntagsgottesdienst (9.30 Uhr) jederzeit willkommen. Aktuelle Informationen unter: www.fcg-biberach.de.