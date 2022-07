Die Domspatzen singen in Steinhausen

Die Regensburger Domspatzen kommen am Sonntag, 24. Juli, um 16 Uhr nach Steinhausen bei Bad Schussenried. In der Wallfahrtskirche St. Peter und Paul präsentieren sie ihr Programm „Halleluja – alles, was atmet, lobe den Herrn“.

„Die Stimme ist ein Spiegel des Herzens. Wer mit dem Herzen singt, kann klanglich einmalige Momente hervorzaubern“, sagt Kathrin Giehl, die in diesem Konzert den Chor leitet. Mit diesem Gefühl starte der Chor in die Sommerkonzertsaison, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es erklingen prächtige Lobeshymnen bis hin zu leisen Gebeten. das Konzert zeige die vielfältige und abwechslungsreiche Kirchenmusik vom gregorianischen Choral, über Kompositionen alter Meister bis hin zu moderner zeitgenössischer Literatur. Der Eintritt kostet 25 Euro (ermäßigt für Schüler und Studenten: 15 Euro). Karten gibt es am Konzerttag ab 15 Uhr an der Abendkasse.

Die Regensburger Domspatzen gehören zu den weltweit bekanntesten Chören. Sie haben eine über 1000-jährige Tradition und sind damit der wahrscheinlich älteste Knabenchor der Welt. Es ist dieser klare und warme Chorklang, der die Domspatzen über Jahrzehnte hin berühmt und unverwechselbar gemacht hat.

„Durch ihren Gesang berühren die Domspatzen auf besondere Weise die Herzen der Zuhörer. Mit den klaren Stimmen eines Knabenchors verleihen sie der Chormusik noch mehr Strahlkraft und eine beeindruckende Tiefe“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zur Einrichtung der Domspatzen in Regensburg gehören auch eine Grundschule, ein Gymnasium und ein Internat. Ab 2022 nimmt das Gymnasium auch Mädchen auf, die dann einen eigenen Mädchenchor am Dom bilden.

Seit 2007 arbeitet Kathrin Giehl als Chorleiterin und Stimmbildnerin bei den Domspatzen. Zuvor studierte sie Kirchenmusik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg. Im Anschluss legte sie das pädagogische Diplom im Hauptfach Orgel an der Hochschule für Musik und Theater in München ab. Ergänzt wurde die musikalische Ausbildung durch Studien in Gregorianik und Deutschem Liturgiegesang bei Professor Dr. Johannes B. Göschl (München) und chorischer Stimmbildung bei Professor Kurt Hofbauer (Wien).