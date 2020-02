Bereits zum 25. Mal ist der Biberacher Wirtschaftspreises an erfolgreiche Absolventen der Dualen Hochschule verliehen worden.

In diesem Jahr wurde die Veranstaltung von der Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH ausgerichtet. Es erhalten dabei all jene Dual-Studierende eine Auszeichnung, die eine Eins vor dem Komma in ihrem Abschlusszeugnis aufweisen können und zudem eine A oder B ECTS-Klassifikation erreicht haben. A steht hierbei für die besten zehn Prozent eines Studiengangs der vergangenen drei Jahrgänge. B für die nächsten 25 Prozent. Der Preis wird nun seit einem Vierteljahrhundert als Wertschätzung und Lob von Biberacher Unternehmen vergeben: Boehringer Ingelheim, NetzeBW, Gerster, Handtmann, KaVo, der Kreissparkasse Biberach, Liebherr und der Volksbank Ulm-Biberach.

„Die Verleihung stellt immer einen der Höhepunkte im akademischen Jahr der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg dar“, unterstrich Professor Herbert Dreher, Rektor der Dualen Hochschule Ravensburg, in seiner Begrüßungsrede die Bedeutung der Verleihung. „Wir sind sehr stolz auf die langjährigen intensiven Partnerschaften mit ihren Unternehmen, die ja überwiegend in ihren Branchen als Weltmarkt- und Technologieführer bezeichnet werden können“. Dreher übergab anschließend die Urkunden und das dazugehörige Preisgeld gemeinsam mit Matthias Zettler, kaufmännischer Geschäftsführer von Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen. Auch dieser betonte in seiner Rede die hohe Qualität und den intensiven Praxisbezug des Dualen Studiums. Dies führe häufig dazu, „dass die Absolventen schon sehr früh an äußerst interessante Projekte mit hoher Verantwortung herangeführt werden.“ Weiter betont Zettler die starke Wirtschaft im Süden Deutschlands und die damit einhergehenden vielversprechenden beruflichen Perspektiven für die Nachwuchskräfte.

Insbesondere in einem sind sich sowohl die Vertreter der Hochschule, als auch die Verantwortlichen in den jeweiligen Unternehmen einig: Die Studierenden haben während ihres Studiums das nötige Rüstzeug erhalten, um eine anspruchsvolle Laufbahn einschlagen zu können.