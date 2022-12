Die Auszubildenden stellen sich vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Berufsorientierung haben sich die neunte und zegnte Lerngruppen der Mali-Gemeinschaftsschule Biberach am Vormittag des 13. Dezembers mit den Ausbildungsmöglichkeiten der Berger Gruppe beschäftigt. Begleitet wurde das Projekt auch von Katharina Lüdtke von der Agentur für Arbeit.

In der Aula hielt ein junges Team von Auszubildenden der Firma Berger eine Präsentation, in der sie ihren Ausbildungsbetrieb zunächst durch allgemeine Informationen vorstellten. So wurde die Firmenhistorie der Berger Gruppe beleuchtet, die internationalen Standorte vorgestellt, wie ebenso die regionalen Niederlassungen des Unternehmens, das derzeit rund 2500 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Azubis stellten die Ausbildungsmöglichkeiten bei Berger im kaufmännischen und gewerblichen Bereich vor. Darüber hinaus erklärten sie den Schülerinnen und Schülern kompetent das Bewerberverfahren ihrer Firma, sowie den schulischen Teil der Ausbildung. Begleitet wurden sie vom Ausbildungsmeister Josef Schneider, der die Fragen ergänzte.

„Keine Angst vor Mathe“, beruhigte Azubi Dominik Stark die Schülerschaft, denn „in unserer Firma, wird jedem, der sich motiviert zeigt, auch geholfen“, führte er weiter aus. Aber nicht nur „Fachliches“ stellten die Berger-Auszubildenden vor: Dzenita Fazlic, Dogukan Iramil, Julian Maucher, und Marcel Hartmann bereicherten den Fragenteil durch Erzählungen aus ihrer eigenen Bildungsbiografie. Sie zeigten sich begeistert über die guten Sozialleistungen ihres Betriebes, berichteten von Prämien für gute Leistungen und auch von gemeinsamen Festen, wie Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, Stiftsfesten und Grillabenden. Insgesamt fühlten sich die Azubis in ihrer Ausbildung bei der Berger Gruppe wohl, so die jungen Leute. Abschließend forderte Ausbildungsmeister Josef Schneider die Schülerinnen und Schüler auf, gerne die Möglichkeit eines Praktikums wahrzunehmen.