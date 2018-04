Die Auswärtsteams triumphieren

Der TSV Wain ist in der Fußball-Bezirksliga Riß in Baltringen zum dritten Saisonsieg gekommen, steht aber immer noch am Tabellenende. Ganz wichtige Punkte holte am Karsamstag der SV Alberweiler beim 3:0 in Kirchberg. Der SV Dettingen greift nach dem klaren 3:0 in Berkheim endgültig in den Kampf um Platz zwei ein.

SV Baltringen – TSV Wain 1:2 (1:0). Lange Gesichter beim SVB – großer Jubel beim TSV über einen nicht unverdienten Sieg. Beide Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag und ließen eine Vielzahl an Chancen zu. Für die Gastgeber hatte Halil Ayan nach drei Minuten eine hochkarätige Möglichkeit, für den TSV trafen Sven Manz und Fabian Bischof (6.) bei einer Doppelchance nur Aluminium. Einen Querpass von Nico Steidle jagte Halil Ayan (30.) aus der Drehung zum 1:0 in den Winkel. Die Gäste hielten auch nach der Pause die Partie offen und kamen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Manz zum 1:1 und nach einem Fehler im SVB-Spielaufbau zum 1:2 (61., 70.). Die Schlussoffensive der Platzherren brachte nichts Zwingendes mehr ein.

BSC Berkheim – SV Dettingen 0:3 (0:1). Die Gäste verlegten das Spielgeschehen vom Anpfiff weg in die BSC-Hälfte. SVD-Spielertrainer Betz scheiterte mit einem Freistoß an BSC-Keeper Stefan Bufler (3.), Redle hatte zwei Mal einen Treffer auf dem Fuß. Der gelang dem SVD dann nach einem Abwehrfehler des BSC, Jörg Redle (33.) konnte bequem den Querpass von Jochen Kern zum 0:1 einschieben. Beim BSC setzte Simon Schmid das einzige offensive Lebenszeichen. Die nicht in Bestbesetzung spielende Heimelf konnte sich nach der Pause etwas besser einbringen, Chancen hatten aber nur die Gäste. Nach zwei SVD-Aluminiumtreffern nutzte Jörg Redle (76.) einen Steilpass zum 0:2, dem überragenden Marcus Hermann (78.) gelang mit einem sauberen Heber das 0:3.

TSV Kirchberg– SV Alberweiler 1:3 (1:0). Beide Teams gingen von Beginn an intensiv in die Zweikämpfe, ließen im Spiel nach vorn ließen aber die Präzision vermissen. Der TSV hatte nach einem Querpass von Daniel Kohler durch Stefan Span zunächst seine beste Möglichkeit, beim SVA brachte Stefan Graf bei einem Konter den Ball nicht unter. Nach einer Ecke von Stefan Luppold konnte Philipp Geiser (45.) zum 1:0 einschieben. Die Gäste hatten nach der Einwechslung von Mario Kaiser im Mittelfeld Vorteile und kamen durch Matthias Hertenberger (70.) zum 1:1. Timo Bailer (78.) nutzte eine gute Flanke von Claudio Sortino per Kopf zum 1:2. Alexander Luppold hatte den TSV-Ausgleich auf dem Fuß, Stefan Graf (90. +2) nutzte einen Konter nach Querpass von Grimm zum 1:3.