Die Architektur des Finanzamts sorgt für Diskussion

Auch die Schönheit eines Gebäudes liegt im Auge des Betrachters. Dies wurde bei der Eröffnung der Ausstellung „Hugo-Häring-Auszeichnung 2017“ im Rathausfoyer in Biberach deutlich. „In der öffentlichen Wahrnehmung erscheinen nicht alle gezeigten Projekte als preiswürdig“, sagte Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann vor den Besuchern. Es war kein Zufall, dass er bei diesen Worten in Richtung Finanzamt blickte. Der dreigeschossige Erweiterungsbau war auch der Grund, warum am Ende der Veranstaltung einem Architekten etwas der Kragen platzte.

Zehn Projekte aus der Region „Ulm-Donau-Iller“, darunter das Rathaus in Hochdorf, der Erweiterungsbau Finanzamt sowie das Jugendhaus in Biberach, haben die Chance auf den Hugo-Häring-Landespreis. 36 Arbeiten wurden dafür eingereicht, Exposés davon sind derzeit im Rathaus zu sehen. „Es gehört gerade viel Mut dazu, solch eine Ausstellung zu zeigen“, sagte Kuhlmann. Denn über die Projekte würde teils heftig in der Bevölkerung diskutiert, der Ruf nach dem Abrissbagger sei nicht selten. Gleichzeitig würden Stadtplaner und Architekten Preise für die Bauwerke erhalten.

„Geschmack hängt von Bildung ab“

Wie kommt es zu den gegensätzlichen Wahrnehmungen? Kuhlmann machte dies in an mehreren Punkten fest. Dabei zitierte er auch aus einem Zeitungsinterview mit einem Architekturpsychologen. Demnach fällten Menschen in Bruchteilen von Sekunden ein Geschmacksurteil. Ästhetische Vorlieben würden in der frühen Kindheit entwickelt und seien abhängig vom sozialen Umfeld. Durch Wissen, beispielsweise über einen Baustoff wie Beton, kann Geschmack verändert werden. Geschmack sei also auch eine Frage der Bildung, zitierte Kuhlmann aus dem Interview. Darüber hinaus ginge es den Menschen derzeit sehr gut. Neues bedeute Risiko. Rückwärtsgewandtheit schaffe dagegen Sicherheit und Kontrolle.

Mit dem Gemeinderat habe man in Biberach das Leitbild „Altes bewahren – Neues wagen“ entwickelt. Dass dieses Leitbild gerade eine Schlagseite (“Neues wagen – nein, auf keinen Fall“) hat, bezeichnete der Baubürgermeister als „traurig“. Ziel müsse sein, zwischen beiden Positionen wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Daher sei die Ausstellung ein wichtiger Beitrag, um für „gute Architektur zu werben und zu erklären, was gute Architektur auszeichnet.“

Mehrere Kriterien spielen bei Bewertung eine Rolle

„Der Kämpfer hat gesprochen, jetzt kommt der ruhigere Teil“, leitete Rolf Gurland vom Bund Deutscher Architekten (BDA) über. Der stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Ulm-Donau-Iller erläuterte den Besuchern unter anderem, was es mit dem BDA und den Hugo-Häring-Auszeichnungen auf sich hat. Bei der Bewertung der eingereichten Arbeiten waren fünf Kriterien ausschlaggebend: Einordnung in die Umgebung, Funktion, Form und Struktur, Angemessenheit bezogen auf die Aufgabe sowie Beitrag zur Entwicklung des Bauens.

Wie umstritten die ausgezeichneten Projekte auch unter Kennern sein können, zeigte ein Einwurf von Dietrich Kautt. Der ehemalige Schorndorfer Baubürgermeister und Architekt ärgerte sich darüber, dass der Erweiterungsbau Finanzamt unter den Gewinnern ist. „Der Hugo-Häring-Preis soll herhalten für ein Gebäude, das für die Arroganz des Landes Baden-Württemberg steht“, sagte er. Das Land habe den Architekten gezwungen, den Entwurf deutlich abzuspecken. Die Fassade sei „auf billigste Weise“ mit Sichtbeton verkleidet worden, anstatt wie ursprünglich angedacht mit Glas. Wie Kuhlmann sagte, habe auch er städtebaulich gesehen ein Problem mit dem Gebäude: „Das habe ich dem Land so kommuniziert.“ Nichtsdestotrotz sei das Finanzamt architektonisch ein „Highlight“ und die „Fassade wunderbar verarbeitet“.

Die Preisträger im Überblick:

Die Ausstellung zeigt die zur Auszeichnung eingereichten Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude, öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Hochschulen sowie auch das Jugendhaus. Die zehn ausgezeichneten Projekte werden in der zweiten Stufe an der Auswahl für den Hugo-Häring-Landespreis teilnehmen. Das sind:

Rathaus Hochdorf

Erweiterungsbau Finanzamt

Sparkasse Ulm

Hochschule Ulm Erweiterung internationale Energiewirtschaft

Helmholtz-Institut der Uni Ulm

Sporthalle des Kepler- und Humboldt-Gymnasiums Ulm,

Jugendhaus Biberach

Wohn- und Geschäftshaus „K5“ in Ulm,

Wohnhäuser am Michelsberg in Ulm

Einfamilienhaus „Haus f“ in Ehingen.

Die Ausstellung ist während der Rathaus-Öffnungszeiten bis zum 15. März zu sehen.