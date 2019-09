Diana Ezerex erhält Jugend-Diakoniepreis

Diana Ezerex, aus Biberach stammende Sängerin und Songwriterin, erhält den des Jugend-Diakoniepreis „Mach mit!“ Baden-Württemberg. Gewürdigt wird mit dem Preis unter anderem, dass die Sängerin ehrenamtlich Konzerte in Gefängnissen gibt. „Durch ihre Musik erfahren Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, Ermutigung und Trost“, heißt es in der Begründung der Diakonie Württemberg.

Verliehen wird der Jugend-Diakoniepreis beim Jugendtreffen „YouVent“ am Samstag, 28. September, in Lahr. Vergeben wird er von der Diakonie Württemberg, der Evangelischen Jugend Baden-Württemberg und den Zieglerschen. Unterstützt wird er von der Stiftung Diakonie Württemberg und vom Jugendradio bigFM. Mit diesem Preis werden soziale Projekte von Jugendlichen in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Insgesamt werden je drei Preise in zwei Altersgruppen vergeben.