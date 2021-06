Diana Ezerex aus Biberach veröffentlicht Debütalbum

Der Bad Saulgauer Unternehmer Matthias Knoll, Geschäftsführer von Knoll Maschinenbau in Bad Saulgau, kritisiert in einem Schreiben die vom Klinikbetreiber SRH angekündigte temporäre Schließung der Geburtshilfe-Station am Krankenhaus in Bad Saulgau scharf. Er fordert, „die Entscheidung zurückzunehmen und nach alternativen Wegen zu suchen, um den Standort Bad Saulgau langfristig zu sichern“.

„Als Arbeitgeber, der tagtäglich Verantwortung trägt für mehr als tausend Menschen, haben wir mit größter Sorge von der Stiftung Rehabilitation ...