DGB-Maifeier auf dem Biberacher Gigelberg fällt aus

Auch die Maifeier des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf dem Biberacher Gigelberg ist wegen der Corona-Krise und des Verbots von Großveranstaltungen abgesagt. Dies teilte der DGB am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

„Wir glauben, dass für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit existenzielle Fragen im Vordergrund stehen. Deswegen, und wegen des Veranstaltungsverbots kann unsere Maifeier auf dem Gigelberg dieses Jahr nicht stattfinden. Ein fröhliches Familienfest wäre höchst unangebracht“, so der DGB-Kreisvorsitzende Herbert Kasperek.

„Stattdessen wollen wir unsere Forderungen auf anderem Weg sichtbar machen.“ In sozialen Netzwerken wie Facebook und Youtube wird es am 1. Mai ab 11 Uhr einen Live-Stream geben unter dem Motto #SolidarischNichtAlleine. „Schon jetzt kämpfen der DGB und seine Gewerkschaften in allen Medien für die Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Es muss verhindert werden, dass die Kosten der Krise auf dem Rücken der Beschäftigten und ihrer Familien ausgetragen werden“, so Kasperek.