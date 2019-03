DFB-Mobil in Bellamont und Mietingen

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) bietet der Württembergische Fußballverband (WFV) seit Mai 2009 eine Kurzschulung und Informationsveranstaltung zum kindgerechten Training für Fußballtrainer und alle, die es werden wollen, an. Die DFB-Mobile touren dabei durch das ganze Verbandsgebiet und besuchen Fußballvereine – zweimal ist das DFB-Mobil jetzt im Bezirk Riß unterwegs.

Am Donnerstag, 28. März, steht ab 18 Uhr ein Besuch beim FC Blau-Weiß Bellamont an. Am Montag, 1. April, ist das DFB-Mobil ab 17 Uhr beim SV Mietingen vor Ort. Die beiden DFB-Mobil-Teamer (Robert Schwab und Pascal Schoppenhauer) sind Referenten aus dem WFV-Trainerstab. In einem 90-minütigen Demonstrations-Training zeigen sie auf, auf welches Basiswissen es beim Training mit Kindern und Jugendlichen ankommt. Beim halbstündigen Informationsabend soll dann über den Weg zum lizenzierten Trainer sowie aktuelle DFB- und WFV-Themen informiert werden. Entsprechendes Infomaterial gibt es natürlich auch.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.