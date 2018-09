DFB-Minispielfeld vorübergehend geschlossen

Auf dem DFB-Minispielfeld im Gaisental in Biberach dürfen Kinder und Jugendliche bis auf Weiteres nicht mehr spielen. „Uns ist es nicht gelungen, die Lärmschutzwand bis zum 15. September zu errichten“, gab die Leiterin des Stadtplanungsamts, Carola Christ, am Montag in der Sitzung des Bauausschusses bekannt.

Dies sei auf die gute Auftragslage in der Bauwirtschaft zurückzuführen: „Bislang sind noch nicht einmal die Wandmuster bei uns eingetroffen.“ Deshalb habe sich die Verwaltung dazu entschieden, den Spielbetrieb auf dem Minispielfeld einzustellen, um den Vergleich nicht zu gefährden. Ein entsprechendes Hinweisschild sowie Bauzäune wurden bereits angebracht.

Klägerseite über Verzug informiert

Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen einem Anwohner und der Verwaltung. Weil die Stadt befürchten musste, im Fall einer Niederlage den Spielbetrieb sofort einstellen und das Spielfeld abbauen zu müssen, willigte sie in einen Vergleich ein, den das Verwaltungsgericht vorschlug. Dieser sieht vor, dass die Stadt bis zum 15. September eine Lärmschutzwand auf der West- und Teilen der Nordseite des Minispielfelds errichten muss.

Daran hält die Verwaltung auch weiterhin fest. Die Klägerseite sei über den Verzug bei den Arbeiten informiert worden, sagte Christ. Wann auf dem Minispielfeld wieder gespielt werden kann, dazu machte Christ keine Angaben.