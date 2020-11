Dezentraler Martinimarkt auf drei Plätzen

Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsministerium und verschiedenen Spitzenverbänden kann der Biberacher Martinimarkt am Mittwoch, 11. November, in dezentraler Form stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Parkdeck Tiefgarage Stadthalle, im Museumsinnenhof und auf dem Viehmarktplatz wird von 7 bis 18 Uhr ein reduziertes Sortiment an Krämerwaren angeboten.

Mit der Entzerrung des Angebots auf die drei Standorte Viehmarktplatz, Museumsinnenhof und Parkdeck Tiefgarage Stadthalle ist die Einhaltung der erforderlichen Abstände möglich. Bereits Ende September fand der Michaelimarkt in gleicher Form statt und wurde positiv angenommen. An 32 Ständen wird wieder ein kleiner Mix beliebter Krämerware wie zum Beispiel Bekleidung, Strümpfe, Lederartikel, Gewürze, Schmuck, Süßigkeiten sowie Kurz- und Haushaltswaren angeboten. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt auf dem Markt- und Kirchplatz statt. Auf dem gesamten Marktgelände gilt die Maskenpflicht und es sind die aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen einzuhalten.

Das Parkdeck der Tiefgarage Stadthalle und die Stellplätze entlang des Viehmarktplatzes sind am Mittwoch, 11. November, ab 4 Uhr morgens gesperrt. Geparkte Fahrzeuge müssen rechtzeitig entfernt werden, sonst werden diese kostenpflichtig abgeschleppt.