Deutschlands U18-Nachwuchselite schlägt in Biberach auf

Deutschlands Tischtennis-Nachwuchselite trifft sich am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, in Biberach, um die Top-48-Rangliste der Jugend U18 auszuspielen. In der Wilhelm-Leger-Halle startet das Turnier laut Pressemitteilung am Samstag um 9 Uhr. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit der Zwischenrunde los. Um 11 Uhr startet die Endrunde.

„Der Verband und die durchführende Tischtennisabteilung der TG Biberach freuen sich auf dieses topbesetzte Turnier mit Teilnehmern aus 16 deutschen Landesverbänden“, sagt Thomas Walter, Geschäftsführer des Tischtennis-Verbands Württemberg-Hohenzollern.

Insgesamt 96 Nachwuchsspieler haben sich über die jeweiligen Landesranglistenturniere für das Top 48 in Biberach qualifiziert. Dabei geht es nicht nur um den Sieg, sondern auch um 20 Startplätze beim Bundesranglistenturnier Top 24. Dieses Turnier findet dann in drei Wochen im bayerischen Dillingen statt.