Deutschland ist weiter im Rennen um den Titel

Bei der Biberacher Mini-WM haben sich am Montag in der Gruppenphase die besten 16 Mannschaften für die heutige Finalrunde qualifiziert. Während Deutschland (5a des Pestalozzi-Gymnasiums) als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzog, scheiterten die Turnier-Mitfavoriten Spanien (5. Klasse der BSBZ Realschule) und Frankreich (6a des Pestalozzi-Gymnasiums) in der Vorrunde. Auf dem Marktplatz hatten 32 Schülermannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der SZ Biberach in einem Soccer-Court für ihr Team um den Gruppensieg gekämpft.

Nach der Begrüßung durch SZ-Redaktionsleiter Gerd Mägerle, Volksbankdirektor Josef Schneiderhan sowie seine Kollegen Peter Weggenmann und Dietmar Patent, hieß es um 13 Uhr „Feld frei“ für die sichtlich motivierten Schulteams. Die bis zu achtköpfigen Mannschaften bestanden aus Fünft- und Sechstklässlern, die die teilnehmenden Mannschaften bei der Männer-WM in Russland verkörperten.

„Wann geht es endlich los? Welches Team bekommen wir?“ Im Vorfeld der Mini-WM bekam Simon Boscher, Sportlehrer an der Bischof-Sproll-Realschule, zahlreiche Fragen zu hören, die Vorfreude war den Schülern deutlich anzumerken gewesen. „Spanien war natürlich ein Traumlos“, sagte Boscher. Seine Mannschaft verpasste zwar durch knappe Ergebnisse die Endrunde, der Mini-WM konnte er dennoch viel Positives abgewinnen: „Unser Ziel war es, Spaß zu haben. Wir haben uns gut präsentiert.“ Ein besonderes Lob zollte Boscher dem Veranstalter, der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach, die das Turnier in Kooperation mit der Volksbank Ulm-Biberach und Sport Heinzel ausrichtet: „Die Organisation war hervorragend, die Jungs hatten wirklich Freude an der Veranstaltung.“ Ein ähnlich positives Fazit zog sein Lehrerkollege Joachim Ziesel, dessen Mannschaft (Bischof-Sproll BZ Werkrealschule Klasse 5/6 Team 1) die Schweiz verkörperte und mit sieben Punkten souverän ins Achtelfinale einzog. „Die Mini-WM ist eine Top-Veranstaltung, die Jungs waren motiviert und hatten bereits vor dem Turnier jede Menge Gesprächsstoff“, sagte Ziesel. Im Achtelfinale treffen die Eidgenossen nun auf Deutschland, mit einem Lächeln verriet Ziesel seinen Schlachtplan: „Flach spielen – hoch gewinnen.“

Dabei ging es bereits in der Gruppe A zum Turnierstart äußerst eng zu. Nur jeweils der Gruppensieger und -zweite qualifizierten sich für die Achtelfinals, in der Gruppe A hatten gleich drei Mannschaften nach drei Partien sechs Zähler auf dem Konto. Aufgrund der mehr erzielten Tore kamen Saudi-Arabien (6f der Dollinger-Realschule) und Ägypten (6e der Dollinger-Realschule) weiter.

Auf dem Soccer-Court des Württembergischen Fußballverbands (WFV) traten die Mannschaften bei einer Spielzeit von fünf Minuten in Viererteams gegeneinander an, geleitet wurden die Partien abwechselnd von den Schiedsrichtern Michael Stachowski (SV Mittelbuch) und Dieter Monetti (SV Burgrieden). Für Stachowski war es die erste Mini-WM: „Es ist insgesamt sehr fair und reibungslos zugegangen.“ Kollege Monetti, ebenso wie Stachowski seit 1974 als Schiedsrichter unterwegs, erinnerte sich noch an die Mini-EM vor zwei Jahren: „Damals hatte es weit über 30 Grad, auf dem Platz herrschte eine enorme Hitze. Heute hingegen waren die Bedingungen nahezu optimal.“

Mädchenteam schlägt sich wacker

Für optimale Bedingungen sorgten auch die zahlreichen Schüler und Zuschauer rund um das Spielfeld. Durch Anfeuerungsrufe kam echte WM-Stimmung auf dem Marktplatz auf, selbst Verlierertränen gab es nur selten zu sehen. Bemerkenswert war der Einsatz vieler Mädchen, die unbekümmert aufspielten. Mit Island (6f der Dollinger-Realschule) trat eine reine Mädchen-Mannschaft an, die es aber letztlich nicht ins Achtelfinale schaffte. Dort kämpfen nun die 16 besten Teams um den Einzug ins Viertelfinale und um das große Ziel – Mini-Weltmeister zu werden.