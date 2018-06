Deutschland ist raus: Enttäuschung bei den Fans auf dem Gigelberg

Das war’s mit dem WM-Fanpark zur Fußball-Weltmeisterschaft in Biberach: Deutschland ist nach dem 0:2 gegen Südkorea raus.

Die mehr als 1000 Fans auf dem Gigelberg haben mit der Nationalmannschaft gezittert, am Ende umsonst. Enttäuscht sind auch die Freundinnen (v. l.) Katja Hader, Jana Schultheiß, Laurena Knoll und Malina Reisch. Sie fieberten voll mit. „Wir sind traurig“, sagt Jana Schultheiß. „Es geht doch nicht, dass der Weltmeister in der Vorrunde ausscheidet.“ Sie schaut sich jetzt wohl nur noch das Finale an.