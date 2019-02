Deutschland-Cup der Gymnastik steigt in Biberach

Die TG Biberach hat vom Deutschen Turnerbund (DTB) den Zuschlag als Ausrichter des Deutschland-Cups der Gymnastik erhalten. Dieser wird laut einer Pressemitteilung am 22. und 23. Juni in der Wilhelm-Leger-Halle ausgetragen. Die besten Mädchen ab elf Jahren aus ganz Deutschland werden dazu in der Kreisstadt erwartet, derzeit wird von circa 110 Teilnehmerinnen ausgegangen. Diese werden mit unterschiedlichen Handgeräten wie Reifen oder Keulen ihre Gymnastikübungen in Biberach präsentieren. Am 22. Juni findet der Einzelwettbewerb und am 23. Juni der Gruppenwettkampf statt.