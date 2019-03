Deutsche Bogenelite misst sich in Biberach

Der Countdown läuft: Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. März, steigen die deutschen Hallenmeisterschaften im Bogenschießen in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle. Ausrichter sind, wie schon 2015, der Schützenverein Essendorf, der BSC Laupheim, die SGi Bad Schussenried sowie die Bogensportler der TG Biberach.

„Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Wir sind stolz darauf, die DM nach 2015 erneut ausrichten zu dürfen“, sagt Lars-Oliver Seidel vom DM-Organisationsteam und stellvertretender Vorsitzender des BSC Laupheim. „Wir sind seit fast zwei Jahren am Organisieren. Das vergangene Dreivierteljahr haben wir uns monatlich getroffen.“ Am Donnerstag kommender Woche geht die Vorbereitung in die heiße Phase. „Dann werden wir morgens beginnen, die Halle herzurichten. Der logistische Aufwand ist sehr groß“, so Seidel. 36 Scheiben (eine wiegt circa 70 Kilogramm) werden in der Halle aufgebaut. „Diese werden vom Hersteller direkt angeliefert. Sie müssen neu sein. Das verlangt das Reglement des Deutschen Schützenbunds“, erläutert der 48-Jährige. Hinter den Scheiben werde ein Fangnetz installiert, damit die Pfeile nicht gegen die Wand fliegen. „Zudem ist die ganze Elektronik einzurichten, die zur Trefferaufnahme benötigt wird, um die Ringe zu zählen“, so Seidel. Darüber hinaus müssen die Verpflegungsstände aufgebaut und bestückt werden. Insgesamt seien rund um die DM 160 Helfer im Einsatz, die meisten seien schon 2015 dabei gewesen. „Es ist ein eingespieltes Team“, so der stellvertretende Vorsitzende des BSC Laupheim. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 5000 Besuchern.

Am Freitag, 8. März, werden ab 7.30 Uhr die Startnummern ausgegeben. Der erste Wettkampf beginnt um 10 Uhr. Ermittelt werden in Biberach die deutschen Meister mit dem Compound-, Recurve- und Blankbogen in verschiedenen Altersklassen. Darüber hinaus werden in sieben Alterskategorien auch die nationalen Mannschaftsmeister ermittelt.

Ideale Verhältnisse

Mehr als 570 Sportler werden in Biberach erwartet. Darunter sind laut Teilnehmerliste auch Günter und Radmila Schilling (beide TG Biberach), Lena Wentzel (BSC Laupheim), Lino Keul (SV Laupheim) sowie Isabel und Sven Herzig aus Stafflangen, die beide für die SGi Welzheim antreten werden. „Die Wilhelm-Leger-Halle in Biberach ist ideal fürs Bogenschießen, vor allem, weil sie sehr hell ist. Da sieht man wunderbar das Ziel“, sagt Seidel. „Die Schützen werden aus 18 Metern Entfernung auf die Scheiben schießen.“

Direkt nach dem Ende des letzten Wettkampfs am Sonntag beginnt laut dem 48-Jährigen der Abbau in der Wilhelm-Leger-Halle. „Bis Sonntagabend muss die Halle wieder blitzblank sein. Am Montag geht ja wieder die Schule los“, so Seidel.