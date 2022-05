Deutsch-österreichische Parlamentariergruppe konstituiert sich

Unter dem Vorsitz des CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief (Wahlkreis Biberach) konstituierte sich jüngst die deutsch-österreichische Parlamentariergruppe. Mit 56 Mitgliedern zählt diese laut Mitteilung zu den größten Parlamentariergruppen des Bundestages. Die Gruppe hält Verbindung zu ihrem österreichischen Pendant im Nationalrat in Wien mit ihrem Vorsitzenden Peter Haubner.

„Zu Österreich bestehen viele gute Verbindungen, historisch, wirtschaftlich und persönlich“, so Josef Rief. „Ein Teil der Gemeinden im Wahlkreis Biberach zählte zu Vorderösterreich und hat noch österreichische Symbole im Wappen, darunter Altheim und Unlingen. Auch gibt es viele Städte- und Gemeindepartnerschaften nach Österreich, zum Beispiel Wain und Arriach (Kärnten) oder Riedlingen und Pöchlarn (Niederösterreich). Bei uns in Oberschwaben leben sehr viele Österreicher, wie auch umgekehrt viele aus Oberschwaben in Tirol und Vorarlberg wohnen.“

Auch die wirtschaftlichen Verflechtungen zu Österreich seien sehr eng. Viele Betriebe unterhalten Standorte in Deutschland und in Österreich, wie zum Beispiel Liebherr. Der Fremdenverkehr habe in Österreich eine enorme Bedeutung und sei oft Ziel für Urlaub auch aus dem Wahlkreis Biberach. „Wir freuen uns auf den Austausch mit unseren österreichischen Kolleginnen und Kollegen“, so Rief.