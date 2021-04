Deutlich mehr Langzeitarbeitslose in der Region

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach liegt unverändert bei 2,6 Prozent. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 2,5 Prozent. Der Landkreis weist erneut die geringste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aus. Es folgt der Alb-Donau-Kreis mit einer Arbeitslosenquote von drei Prozent.

Im April wurden im Landkreis Biberach 3102 Arbeitslose gezählt. Dies sind 29 mehr als im März und 204 mehr als vor einem Jahr. Bei der örtlichen Agentur für Arbeit in Biberach, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im April 1904 Arbeitslose registriert. Dies sind 129 Arbeitslose weniger als im März und zehn weniger als vor einem Jahr. Beim Jobcenter des Landkreises ist die Zahl der Arbeitslosen auf 1198 Personen gestiegen. Im Vergleich der Werte zum März sind dies 158 Arbeitslose mehr. Zum April des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 214 Personen gestiegen. Seit Jahresbeginn wurden 147 Arbeitssuchende (Vorjahr: 142) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt. „Die Entwicklung der letzten Monate setzt sich fort. Während die Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung sinkt, baut sie sich in der Grundsicherung nach und nach auf. Das korrespondiert mit einem Ansteigen der Langzeitarbeitslosigkeit“, fasst Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, zusammen.

Zahlen über die Kurzarbeit im Landkreis

Die Daten über die Kurzarbeit werden zeitverzögert. Nach vorläufigen Daten der Agentur für Arbeit zeigten vom 1. bis zum 25. April 15 Betriebe für bis zu 165 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im gesamten März umfassten die Anzeigen von 45 Betrieben bis zu 425 Beschäftigte.

4073 offene Arbeitsangebote

Im Ulmer Agenturbezirk wuchs der Stellenbestand im April im Vergleich zum Vormonat um 132 Offerten auf 4073 offene Arbeitsangebote an, blieb damit aber deutlich unter Vorkrisenniveau. Die Zahl der Stellenneumeldungen sank. Dazu Mathias Auch: „Regionale Arbeitgeber meldeten mit gut 1200 neuen Stellenangeboten zwar weniger als im März, doch mit Blick auf den Krisenverlauf ist das den dritten Monat in Folge ein überdurchschnittlicher Wert. Allerdings wirken sich Pandemie und Lockdown weiterhin sehr unterschiedlich in den Branchen und Wirtschaftszweigen aus.“ Mit Blick auf den Vormonat meldeten insbesondere das Baugewerbe, der Bereich Verkehr und Lagerei wie auch das Verarbeitende Gewerbe weniger neue Stellen.

3911 Bürgerinnen und Bürger in der Grundsicherung

Derzeit werden im Jobcenter 1920 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 61 weniger als im März und neun weniger als im Vorjahr. Damit bezogen im April insgesamt 3911 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Biberach Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies sind 229 weniger als vor einem Jahr.

Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 554 (Vormonat: 611) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 227 Personen (Vormonat: 302) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt.