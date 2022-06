Deuer holt sich DM-Titel

Der 13-jährige Schachspieler Marius Deuer von der TG Biberach hat in Willingen seinen Erfolgslauf fortgesetzt und ein äußerst erfolgreiches Halbjahr gekrönt. Bei den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften holte er sich nach TG-Angaben in einem hochspannenden Turnier den Titel in der Altersklasse U14.

Marius Deuer gilt als eines der größten Nachwuchstalente im deutschen Schachsport und erhält seit Jahresbeginn exklusive Einzelförderung im Rahmen des Nachwuchsprogramms des Deutschen Schachbunds (DSB). Die DSB-Förderung schien direkt Wirkung zu zeigen, eilte Deuer doch im ersten Halbjahr von Meilenstein zu Meilenstein. Der ersten Norm als Internationaler Meister folgte ein starker Auftritt bei der Europameisterschaft der Erwachsenen und schließlich ein erfolgreiches Debüt in der deutschen Nationalmannschaft der Erwachsenen. Nun krönte Deuer, der im Juli 14 Jahre alt wird, das Halbjahr mit einem Erfolg bei den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften.

Die DM wurde wie im Vorjahr für alle Altersklassen gemeinsam in Willingen ausgetragen und wurde über neun Runden ausgespielt. Im Vorjahr noch Gesamtdritter in der U14, ging Deuer in der gleichen Altersklasse diesmal als Führender der Setzliste und Topfavorit ins Rennen.

Nach zwei klaren Siegen zum Auftakt spielte der Biberacher in Runde drei erstmals remis und trennte sich in einem Schlüsselspiel gegen den Zweiten der Setzliste, Sreyas Payyappat vom HSK Lister Turm, ebenfalls unentschieden. Zur Turniermitte lag der Favorit damit bei drei Punkten aus vier Runden erneut auf Gesamtrang drei. Zwei Runden und 1,5 Punkte später kam es dann jedoch zur turnierentscheidenden Begegnung. Magnus Ermitsch (SC Borussia Lichtenberg), Dritter der Setzliste, hatte zwischenzeitlich Payyappat geschlagen, die Tabellenführung übernommen und wollte nun in Runde sieben mit einem Sieg gegen Deuer für die Vorentscheidung sorgen. Deuer ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, drehte den Spieß um und feierte einen wichtigen Sieg sowie den Sprung an die Tabellenspitze.

Als der TG-Spieler in der Vorschlussrunde gegen einen nach der Papierform deutlich schwächer eingeschätzten Gegner überraschend einen weiteren halben Punkt abgab, fiel Deuer (6/8) plötzlich wieder auf Rang drei zurück und hatte nun einen halben Punkt Rückstand auf den wieder führenden Ermitsch (6,5/8). Die Bühne für eine hoch dramatische Schlussrunde war also bereitet. In dieser gewannen sowohl Payyappat als auch Deuer ihre Partien. Es zeichnete sich zudem bald ab, dass Deuer die beste Feinwertung haben dürfte. In einer engen Partie gab Alexander Honisch vom SK Bebenhausen seinem Verbandskollegen Deuer Schützenhilfe und rang Ermitsch ein Remis ab. Damit lagen die ersten drei der Setzliste auch punktgleich vorn.

Schlussendlich stand Deuer mit sieben Punkten als alleiniger Sieger fest. Seine Feinwertung (die Summe der Punkte seiner Gegner) lag mit 47,5 Buchholzpunkten knapp vor der von Payyappat (46,5) und Ermitsch (46). Die Freude über den Erfolg – der TG-Spieler blieb als Einziger ungeschlagen – war riesengroß. Das sehr erfolgreiche Abschneiden des Schachverbands Württemberg wurde noch durch den vierten Platz von Alexander Honisch komplettiert.