Dettingen II siegt in Muttensweiler

Der SV Kirchdorf hat in der Fußball-Kreisliga A I einen Kantersieg gegen den FC Mittelbiberach gefeiert. Stafflangen siegte zu Hause gegen Erlenmoos. Der FV Biberach II ist unterdessen nach der dritten Spielabsage aus dem Spielbetrieb genommen worden. Der SV Dettingen II holte überraschend einen Dreier beim SV Muttensweiler.

SV Kirchdorf – FC Mittelbiberach 5:2 (3:2). Der SV Kirchdorf erwischte einen ganz guten Tag und besiegte den Gast aus Mittelbiberach auch in dieser Höhe verdient. Schön herausgespielte Tore sahen die Zuschauer in einem guten Spiel. Der Heimerfolg des SVK war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Tore: 1:0 Tobias Göppel (6.), 2:0 Marc Hörburger (12.), 2:1, 3:2 Matthias Schmidberger (18., 43.), 3:1 Niclas Hummel (36.), 4:2, 5:2 Andreas Slawik (48., 75.). Res.: 4:1.

TSV Ummendorf – FV Biberach II. Abgesagt wegen Spielermangels beim FV Biberach II. Nachdem es die dritte Absage wegen Spielermangels ist, wird die Mannschaft aus dem laufenden Wettbewerb genommen. Alle bisherigen Ergebnisse des FV Biberach II werden gestrichen.

SV Stafflangen – SV Erlenmoos 2:0 (2:0). Der SV Stafflangen war die überlegene Mannschaft. Obwohl der SVS in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschaltete, blieb er trotzdem am Drücker. Tore: 1:0 Manuel Schirmer (19.), 2:0 Martin Bieser (23.). Bes. Vork.: Der SVS verschießt in der 36. Minute einen Foulelfmeter, Gelb-Rote Karte für SVE-Spieler Lukas Burmeister (55.). Res.: 4:1.

LJG Unterschwarzach – SV Erolzheim 1:2 (0:2). Die Mannschaften zeigten ein gutes Spiel, indem beide ihre Tormöglichkeiten hatten. Mit ein bisschen Glück hätte die LJG ein Remis erreichen können. Trotzdem ist der Sieg des SV Erolzheim nicht unverdient. Tore: 0:1 Radu Daniel Armencea (20. FE), 0:2 Eigentor (30.), 1:2 Manuel Ludwig (55.). Res.: 1:2.

SV Ochsenhausen II – SV Haslach 2:4 (1:0). Der Heimelf gehörte die erste Halbzeit und sie führte zur Halbzeit völlig verdient. Nach der Pause verschlief Ochsenhausen die ersten zehn Minuten, kassierte vier Gegentore und das Spiel war zugunsten des SV Haslach gelaufen. Tore: 1:0 Shaqir Brojaj (28.), 1:1 Marc Boscher (47.), 1:2 Andreas Dinser (51.), 1:3, 1:4 Alexander Ziesel (52., 57.), 2:4 Eigentor (81.). Bes. Vork.: Der SVO verschießt in der 43. Minute einen Foulelfmeter.

SV Muttensweiler – SV Dettingen II 0:1 (0:0). Die Heimelf zeigte eine schwache Leistung. Der Gast aus Dettingen hatte den größeren Siegeswillen und gewann deshalb am Ende nicht unverdient. Das Tor des Tages erzielte SVD-Spieler Jassin Salah in der 70. Minute.

FC Bellamont – SV Winterstettenstadt 3:2 (0:1). Den besseren Start erwischte das Gästeteam, das bereits nach acht Minuten in Führung gehen konnte. In der Folgezeit kämpfte sich jedoch der FCB ins Spiel. Es dauerte aber bis kurz nach der Halbzeit, ehe die Platzherren zum Ausgleich kamen. In der restlichen Spielzeit war Bellamont besser. Tore: 0:1 Johannes Harsch (8.), 1:1, 2:1 Dominik Kuhl (48., 66.), 2:2 Markus Ruß (69.), 3:2 Steffen Kibler (78. FE). Res.: 3:0.