Deshalb fordert die IG Metall vier Prozent mehr Lohn

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen für die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie zwischen der Arbeitgeberseite, Südwestmetall, und der Gewerkschaft IG Metall. „Die Tonlage ist ungemütlich“, sagt Michael Braun, Geschäftsführer der IG Metall Ulm. Etwa 100 Betriebe mit etwa 40000 Beschäftigten betreut die IG Metall Ulm in der Region, 90 Prozent der Betriebe zählen zur Metall- und Elektroindustrie.

Wie Braun bei einem Online-Pressegespräch erläutert, stehen die Verhandlungspartner in diesem Jahr besonders weit voneinander entfernt. Ein Streitpunkt ist die Lohnsteigerung. Die IG Metall fordert „ein Volumen von vier Prozent zur Stärkung der Einkommen für zwölf Monate“.

Die Arbeitgeber hingegen wollen so lange auf eine Entgelterhöhung verzichten, bis das Vorkrisenniveau von 2018 wieder erreicht ist.

So geht es den Betrieben in der Region

Aus Sicht der Gewerkschaft ist das der falsche Weg. Braun verweist in dem Gespräch auf die Lage der Betriebe in der Region, die von der Corona-Krise sehr unterschiedlich getroffen worden seien. „Wir haben immer wieder die Betriebsräte gefragt: Wie schätzt ihr die Lage ein?“, berichtet Braun. Das Ergebnis:

Bei 43 Prozent der Betriebe gebe es eine Vollauslastung oder einen Anstieg der Auslastung.

Bei 19 Prozent sei die Lage gleich geblieben.

Die übrigen 38 Prozent befinden sich auf einem „normalen Krisenniveau“ oder hätten sogar mit einem Abbruch zu kämpfen, sagt Braun:

Die unterschiedliche Lage macht die Tarifverhandlungen wesentlich anspruchsvoller.

Um den Betrieben in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht zu werden, seien die vier Prozent Lohnsteigerung das richtige Mittel, meint Braun. Wie der Gewerkschaftsvertreter erläutert, muss sich die Steigerung nicht bei jedem Arbeitnehmer in einer höheren Auszahlung niederschlagen.

„Das Volumen von vier Prozent steht auch für Maßnahmen der Beschäftigungssicherung zur Verfügung, wie beispielsweise Teilentgeltausgleich“, so Braun. Das heißt, statt mehr Geld zu bekommen, könnten Beschäftigte auch weniger arbeiten, und das gerade dann, wenn die Auslastung fehlt.

Schleichender Personalabbau

Beschäftigungssicherung – dieses Thema spielt bei den aktuellen Verhandlungen eine wichtige Rolle. „Zehn Prozent der Betriebe planen Personal abzubauen“, sagt Braun. Darunter seien auch einzelne, die einen Abbau von 30 Prozent und mehr planen. Doch um diese Zahlen allein geht es dem Gewerkschaftsvertreter nicht.

„In vielen Betrieben findet ein schleichender Personalabbau statt“, sagt er. Darunter versteht er den Abbau von Leiharbeit, das Auslaufen von befristeten Verträgen oder die Einstellung von neuen Mitarbeitern mit Befristung. „Der schleichende Abbau ist weit größer als der Personalaufbau“, sagt Braun. „Unterm Strich haben wir weniger Beschäftigung als vor einem Jahr.“

Das bestätigt auch Manfred Fakler, stellvertretender Betriebsratsvorsitzende des Liebherr-Werks Biberach. „Im vergangenen Jahr haben wir Beschäftigung verloren“, sagt er. Wie Fakler erläutert, ist die „wachsende Saisonalisierung“ eine Herausforderung für den Betrieb, in dem Krane hergestellt werden. „Es gibt über das Jahr Schwankungen in der Nachfrage und im Absatz“, sagt Fakler. Vor dieser Herausforderung stand das Liebherr-Werk schon vor der Corona-Pandemie. „Die Pandemie hat diese Herausforderung noch verschärft“, so Fakler.

Um Beschäftigung in der Krise zu sichern, ging man in Biberach verschiedene Wege. Einer davon war die Kurzarbeit. Im April 2020 meldete der Betrieb Kurzarbeit an. „Ende Januar sind wir aus der Kurzarbeit raus“, sagt Fakler. Darüber hinaus wurde Leiharbeit abgebaut. „Jetzt sind nur noch wenige Leiharbeiter beschäftigt“, sagt Fakler. Auf das Jahr 2021 blickt er optimistisch: „Aktuell sieht es ganz gut aus. Wir versuchen wieder Personal aufzubauen.“

Stimmung bei Biberacher Liebherr-Beschäftigten

Was bei den Beschäftigten des Liebherr-Werks laut Fakler „übel aufschlägt“, sind Bestrebungen der Südwestmetall, an der Alterssicherung zu rütteln. „Das sehen nicht nur ältere Beschäftigte kritisch, sondern auch junge“, berichtet der Betriebsrat.

Ein Arbeitnehmer, der 53 Jahre oder älter ist, ist nach aktuellem Tarifvertrag „aus einfachen Gründen“ nicht kündbar, sagt Braun. „Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Die stellt Südwestmetall nun in Frage“, berichtet er. Der Gewerkschaftsvertreter hat den Eindruck, „dass Südwestmetall die Krise für sich nutzen will“. Die Gespräche werden am 25. Februar fortgesetzt.