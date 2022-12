Dermatologen-Ehepaar hört auf, Nachfolger übernehmen

Das Biberacher Dermatogogen-Ehepaar Ursula Steinert und Markus Steinert verabschiedet sich nach 34 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand. Die Nachfolge ist bereits geregelt: Zum 1. Januar 2023 übernimmt das Ehepaar Lukas Kofler und Katrin Kofler die ärztliche Leitung der Hautarztpraxis skin + more MVZ und der Laser-Klinik in Biberach.

Ihre Praxis hatte das Ehepaar Steinert am 13. März 1989 am Marktplatz 41 in Biberach eröffnet. Sie boten ein umfassendes Spektrum der Dermatologie, Venerologie sowie Allergologie. In der daran angebundenen Laser-Klinik werden zusätzlich ästhetische Behandlungen angeboten. Aufgrund des großen Patientenzulaufs zog die im Jahr 1998 in größere Räume am Holzmarkt 6 in Biberach um. „Unser Patientenstamm ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, sodass wir auch unser Leistungsspektrum an die Bedürfnisse angepasst haben“, wird Ursula Steinert in einer Mitteilung der Corius-Gruppe zitiert.

Diesem Praxis-Netzwerk mit 40 Standorten in mehreren Ländern gehört skin + more MVZ bereits seit 2017 an. Denn die erfahrenen Fachärzte machten sich frühzeitig Gedanken, wie es weitergeht. „Nachfolger zu finden ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden“, sagt Markus Steinert. Viele junge Ärzte scheuten die hohen Investitionen und den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Corius-Gruppe befasst sich laut einer Firmenmitteilung mit individuell angepassten Nachfolgemodellen sowie iner Entlastung im Verwaltungsbereich für das medizinische Personal. Lukas und Katrin Kofler sind Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, beide führen die Zusatzbezeichnungen für Phlebologie sowie medikamentöse Tumortherapie und verfügen über mehrjährige Erfahrung. Sie waren einige Jahre an der Universitäts-Hautklinik Tübingen tätig und sind regelmäßig Referenten auf Fachveranstaltungen. Ursula und Markus Steinert freuen sich über diese Nachfolge, ihre Patienten könnten sich gut aufgehoben fühlen. Das Ärzte-Ehepaar Kofler sagte, sie fühlten sich den Qualitätsansprüchen, die die Steinerts über Jahrezehnte in ihrer Praxis aufgebaut hätten, verpflichtet.