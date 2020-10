Derbyzeit unter besonderen Bedingungen

Normalerweise erleben Biberachs Landesliga-Handballer eine prall gefüllte PG-Halle, wenn der TSV Bad Saulgau zum Derby antritt. Am Samstag sind zum Spielbeginn aufgrund der geltendenden Corona-Verordnungen nur 120 Zuschauer zugelassen. Die TG wird aber das Spiel live mit Kommentatoren via Youtube im Internet übertragen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der PG-Halle.

Unabhängig von der Zuschauerzahl haben Spiele gegen den TSV Bad Saulgau in der jüngsten Vergangenheit beste Unterhaltung und Spannung garantiert. Trotz des kleinen Saulgauer Fehlstarts mit der Heimniederlage gegen Herbrechtingen ist die anstehende Partie als offen anzusehen. Ein Derby hat ohnehin eigene Gesetze, außerdem ist man sich auf TG-Seite sicher, dass die Gäste ein anderes Gesicht zeigen werden als vergangenen Samstag.

Badstädter haben Umbruch hinter sich

Die Badstädter haben einen Umbruch hinter sich, einige Spieler verließen den Verein, unter anderem auch Jonas Engler, der zurück zur TG wechselte. Des Weiteren gab es einen Trainerwechsel, der ehemalige TSV-Spieler Fabian Hillenbrand hat nun das Zepter in der Hand. Es ist auch mit der Rückkehr der bislang verletzten Spieler Balan und Reck zu rechnen, die schon oft in der Vergangenheit ihr Können unter Beweis stellten. Nicht zu vergessen ist auch Torhüter Bakos, der zu den Besten seines Fachs in der Landesliga gehört.

Auf Biberacher Seite ist noch der ein oder andere Spieler angeschlagen, somit ist offen wer die blau-gelben Farben vertreten wird. Der Start in die Saison ist für Biberach mit bislang 4:0-Punkten durchaus gelungen. Um aber an der Spitze dranzubleiben, sollten insbesondere in heimischer Halle die Punkte behalten werden. Dies hätte dann auch erfreuliche Folgen für die TG, weil Biberach mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern könnte. Bis dahin stehen aber vermutlich noch 60 steinige Derby-Minuten bevor.