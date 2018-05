Derbyzeit in Ravensburg

Eine ziemlich kurze Auswärtsfahrt steht für die Landesliga-Handballer der TG Biberach an. Am Samstag um 18 Uhr treten sie beim TSB Ravensburg in der Kuppelnauhalle an. Die Gastgeber stecken mitten im Abstiegskampf, das Hinspiel in Biberach war jedoch eine enge Kiste.

Die Erleichterung im TG-Lager war groß nach dem deutlichen 30:19-Heimsieg gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach am vergangenen Sonntag. Es war extrem wichtig für das eigene Selbstvertrauen, den Fans und sich selbst endlich mal wieder zu zeigen, was möglich ist und wie das Spiel der TG im Laufe der weiteren Saison aussehen kann. Nun gilt es für Trainer Cosmin Popa, die Erfolgserlebnisse durch gute Trainingsarbeit zu konservieren und weiter an der stabilen Deckungsarbeit und konsequentem Konterspiel zu feilen.

Der Gegner am Samstag ist eine Mannschaft, die sich derzeit im Getümmel im Tabellenkeller aufhält und den viertletzten Tabellenplatz einnimmt. Trainer Levente Farkas ist ein ehemaliger Spieler und Leistungsträger der Ravensburger, der schon einige Auf- und Abstiege mit seinem Verein erlebt hat und seine Mannschaft bestens auf die Situation einstellen wird. Dass der TSB den Abstiegskampf angenommen hat, zeigen die beiden Ergebnisse im Jahr 2018. Das Spiel bei der SG Kuchen-Giengen wurde mit 31:36 gewonnen, am vergangenen Wochenende musste sich der TSB beim TV Reichenbach, derzeitiger Tabellenvierter, nur knapp mit 29:26 geschlagen geben.

Auch das Hinspiel in Biberach war ein aufregendes Spiel. 15 Minuten vor Spielende führte die TG damals scheinbar sicher mit sieben Toren Vorsprung, ehe Ravensburg seinen charakteristischen Kampfgeist zeigte, Tor um Tor aufholte und die TG schließlich einen 23:21-Erfolg über die Zeit retten konnte. Selbstverständlich ist der TSB vor eigenem Publikum umso mehr motiviert, die Punkte diesmal zu sichern. Herausragender Akteur in den Ravensburger Reihen ist Toptorjäger Simon Schmiedel, der gut und gerne für zehn Treffer pro Spiel sorgen kann und den die TG in den Griff bekommen muss, wenn sie in der Kuppelnauhalle etwas reißen möchte.

Die TG wird alles daran setzen, an die zuletzt gute Leistung anzuknüpfen und wird dabei keine Kräfte schonen, sondern alles geben, um die Punkte zu holen. Schließlich geht es nach dem Spiel in die dreiwöchige Winterpause.