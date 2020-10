Derbytag in der Fußball-Kreisliga A II

In der Fußball-Kreisliga A II stehen am kommenden Spieltag gleich mehrere Derbys auf dem Programm. Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt spielt gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, die SGM Altheim/Schemmerberg gegen den SV Sulmetingen II und der SV Mietingen II gegen den SC Schönebürg. Im Kellerduell treffen Äpfingen und Wain aufeinander. Die Partie in Aßmannshardt beginnt am Samstag um 16 Uhr. Anstoß bei allen anderen Spielen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Unglücklich endete das Spitzenspiel für die SGM Alberweiler/Aßmannshardt bei Schönebürg. Die Punkte sind weg, der Blick muss nach vorn gerichtet werden. Die benachbarte SGM Attenweiler/Oggelsbeuren kommt zu Besuch auf das Aßmannshardter Sportgelände. Nach der Niederlage in Schönebürg zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Die Gäste können da entspannter auftreten, da die Ansprüche niedriger sind. Das Remis am letzten Spieltag gegen Äpfingen war eigentlich zu wenig.

Vorsprung zumindest verteidigen

Nicht zu erwarten war der klare 3:0-Sieg des SV Mietingen II bei Sulmetingen II. Zum Derby reist nun der Tabellenführer SC Schönebürg an. Der SCS führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an und will diesen zumindest verteidigen. Mietingen II ist immer noch Schlusslicht, wird es aber dem Nachbarn so schwer wie möglich machen.

Zwei Teams, die am Vorsonntag leer ausgingen, treffen auf dem Altheimer Sportplatz aufeinander. Die dortige SGM trifft auf den SV Sulmetingen II. Der Gast aus Sulmetingen hat acht Punkte und läuft Gefahr, bei einer Niederlage in den Tabellenkeller zu rutschen. Aber auch die SGM Altheim/Schemmerberg braucht die Zähler, um sich weiter im Mittelfeld zu etablieren.

Sieg war Gold wert

Eine ansteigende Formkurve haben der SV Äpfingen und der TSV Wain. In Äpfingen treffen beide Teams aufeinander. Der Sieg gegen Mettenberg war für Wain Gold wert. Bei einem weiteren Erfolg in Äpfingen könnte der Sprung ins hintere Mittelfeld gelingen. Gleiches gilt natürlich auch für den SV Äpfingen, der wie sein Gegner sieben Punkte hat.

Die SF Bronnen konnten ihr Heimspiel gegen Altheim/Schemmerberg gewinnen und haben erneut Heimrecht, diesmal gegen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Der Aufsteiger kam gegen Laupertshausen/Maselheim über ein Remis nicht hinaus, steht aber immer noch auf Tabellenplatz zwei. Eine schwierige Hausaufgabe für die Sportfreunde.

Absturz verhindern

Nur noch ein Punkt trennt den SV Burgrieden vom grauen Tabellenmittelfeld. Gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim soll dieser Absturz verhindert werden. Die SGM holt viele Punkte durch ihren Einsatzwillen, entsprechend schwer wird es für Burgrieden werden. Das Spiel wird auf dem Sportgelände in Orsenhausen angepfiffen.