Derbysieg zum Saisonauftakt für die TG-Handballerinnen

Nach einer starken Teamleistung haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach am Samstag einen 30:16-Erfolg im Derby gegen den SC Lehr gefeiert. In der heimischen PG-Halle zeigte die junge Mannschaft eine insgesamt tolle Partie, viel Kampf, ein hohes Tempo und eine mannschaftlich geschlossene Vorstellung.

Sehr gut eingestellt und heiß auf Handball – so präsentierte sich die TG beim Auftaktspiel und überzeugte trotz des Fehlens von Münzer, Haas, Herth und Math über weite Strecken. Viel Laufbereitschaft in der Abwehr, eine gut aufgelegte Andrea Bretzel im Tor und ein mutiges Angriffsspiel waren die Faktoren für einen guten Saisonauftakt.

Den ersten Treffer allerdings erzielte der SC Lehr durch Stefanie Fischer. Doch drei Treffer von Lara Kuhn in Folge sorgten für eine erste TG-Führung (3:1). Bereits jetzt war zu erkennen, das man sich auf das Angriffsspiel des SC gut vorbereitet hatte. Rebecca Kunz und Yvonne Schneider im Mittelblock sorgten durch ihre Aggressivität gleich für den nötigen Rückhalt. Ein wichtiger Rückhalt war zudem wieder einmal Andrea Bretzel im Tor. Gleich den ersten Strafwurf der sonst so treffsicheren Beatrice Ruhland konnte sie parieren und überzeugte auch sonst mit einer guten Quote. Mit etwas angezogener Handbremse agierten die Biberacherinnen zunächst im Angriff, doch wenn man gleich drei bis vier Stammspielerinnen ersetzen muss, kann das durchaus mal passieren. Lena Krais übernahm die unbesetzte Kreisläuferposition und zeigte zudem in der Abwehr eine tolle Vorstellung. Mit zunehmender Spieldauer konnte Biberach sich nach und nach absetzen und mit einer 14:8-Führung in die Pause gehen. Unter anderem die eingewechselten Jennifer Wagner und Svenja Hardegger erzielten dabei schöne Treffer.

Entsprechend positiv fiel die Halbzeitansprache aus und es wurden lediglich Details besprochen. Es schien aber zu fruchten, denn gerade die treffsicheren Julia Spies und Kuhn waren mit fünf Treffern hellwach. Dazwischen lag noch das Premierentor der A-Jugendlichen Lea Unterfrauner, die in der 33. Spielminute ihren ersten Württembergligatreffer markierte. So stand es in der 36. Spielminute bereits 20:10 für die Blau-Gelben. Lissy Branz, Unterfrauner und die nimmermüde Spies erzielten weitere Treffer. Kunz führte clever Regie und vor allem die Abwehr stand sehr kompakt. Nach 49 Minuten kam dann beim Stand von 27:11 immer mehr ein Lächeln in die Gesichter der TG-Akteurinnen, die wussten, das man endlich mal wieder nach vielen Jahren ein Auftaktspiel wird gewinnen können. Gegen Ende der Partie leistete sich die TG den ein oder anderen Fehler zu viel, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch mehr tat. Endstand: 30:16.

„Wir sind sehr, sehr froh über die Leistung der ganzen Mannschaft, inklusive aller Helfer und Unterstützer. Wir haben eine tolle Moral gezeigt und mannschaftlich geschlossen agiert. Großes Kompliment an das Team“, so Athletikcoach Nadine Hermann.