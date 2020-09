Derbys steigen in Mittelbuch und Schemmerhofen

Titelkandidat SV Ringschnait visiert am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß gegen die SF Schwendi den dritten Saisonsieg an. Überraschungs-Tabellenführer SV Mittelbuch ist im Derby Gastgeber des SV Eberhardzell. Mitaufsteiger SV Schemmerhofen will im anderen Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard erstmals punkten. Der SV Sulmetingen hat in Kirchberg eine hohe Auswärtshürde vor sich. Anstoß ist bei allen Partien am Sonntag, 13. September, um 15 Uhr.

Beim Titelfavoriten SV Ringschnait läuft bisher alles nach Plan. Auch ohne die drei Zugänge nahm man am Vorsonntag die Hürde Gutenzell, als einziges Team der Liga ist man ohne Gegentor. Spiele gegen die SF Schwendi hatten in der Vergangenheit höchsten Unterhaltungswert. Allein in den letzten vier Partien, in denen der SVR dreimal siegreich war, gab es 28 Treffer. Die Gäste trachten weniger nach guter Unterhaltung, sondern endlich nach mehr Konstanz im eigenen Spiel. Ob dann der zuletzt schmerzlich vermisste Torjäger Tobias Mayr dabei sein kann, ist noch offen.

Knoten muss platzen

Als eines der wichtigsten Saisonziele gab man beim SV Baustetten einen guten Einstieg an. Bislang läuft es beim SVB aber in die falsche Richtung, nach zwei Partien ist das Punktekonto leer. Im zweiten Heimspiel innerhalb einer Woche soll und muss gegen den BSC Berkheim der Knoten platzen. Die Gäste kamen aber, wie meist in den Vorjahren, gut aus den Startlöchern. Ausgerechnet an der früheren Wirkungsstätte als Spieler muss BSC-Coach Philipp Birk-Braun Rot-gesperrt wohl passen. Das Ziel bleibt das gleiche – der BSC will auch den dritten Spieltag unbesiegt überstehen.

Zum dritten Mal in Folge darf der gut gestartete TSV Kirchberg ein Heimspiel ausrichten. Am Vorsonntag lieferte der TSV ein Spektakel ab, vier der sieben erzielten Treffer gingen auf das Konto des Spielertrainer-Duos Kohler/Breher. Mit gleichem Elan geht man nun auch die Partie gegen den SV Sulmetingen an. Der wurde zuletzt recht unsanft vom Aufsteiger Mittelbuch ausgebremst und braucht nun im Waldstadion die Fortsetzung einer ganz besonderen Serie: In den letzten neun Direktvergleichen mit dem TSV ging der SVS als Sieger vom Platz.

Größte Baustelle

Wenig Erfreuliches gibt es bis dato aus dem Lager des Aufsteigers SV Schemmerhofen zu berichten. Zwölf Gegentore in zwei Partien zeigen deutlich auf, dass die Defensive des SVS die größte Baustelle ist. Ob das Trainerduo Sameisla/Ludwig im Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard ein Abwehr-Sofort-Hilfspaket findet, bleibt abzuwarten. Deutlich besser läuft es bislang bei den Gästen, die eigenen Erwartungen sind voll erfüllt. Zu der besseren Platzierung kommt im Derby noch ein psychologischer Vorteil hinzu – die SGM war in den letzten vier Duellen siegreich.

Der FV Olympia Laupheim II konnte die guten Eindrücke des Saisonauftakts nicht bestätigen und ging in Mittelbiberach leer aus. Auf eigenem Platz sind die Blau-Weißen stärker einzuschätzen, den Beleg dafür lieferte man am ersten Spieltag. Gegen den VfB Gutenzell spekuliert man wieder auf einen Sieg. Gästecoach Marcel Übelhör konnte seiner Elf am Vorsonntag, außer einer schlechten Chancenverwertung, wenig Vorwürfe machen. Die letzten drei Duelle gegen die Olympia II gingen an den VfB, mit dem vierten Streich in Folge könnte man vorerst mal aufatmen.

Solider Saisonstart

Die Anhänger des SV Reinstetten konnten ihre Elf schon stärker als zuletzt in Berkheim beobachten. Ein guter Endspurt sicherte noch einen Punkt, vier Zähler in Summe sind trotzdem ein solider Saisonstart. Dass daraus ein guter wird, benötigt man gegen den SV Steinhausen den zweiten Saisonsieg. Die Rottumtaler korrigierten am letzten Spieltag mit einem überzeugenden 7:1-Sieg den verpatzten Saisonauftakt. Vieles deutet auf eine spannende und offene Partie hin, den kompakten und kampfstarken Gästen ist aber auch ein weiterer Sieg im Waldstadion zuzutrauen.

Der SV Baltringen erlebte vor Wochenfrist einen rabenschwarzen Tag. Die 1:7-Pleite in Steinhausen war zugleich die höchste Niederlage des SVB seit dem Landesliga-Abstieg vor fünf Jahren. Trainer David Freudenmann muss seine Mannschaft vor der wichtigen Partie gegen den FC Mittelbiberach aufrichten, man will erstmals punkten. Die Gäste überzeugten am Vorsonntag mit einem sauber herausgespielten 4:1-Sieg und können mit weniger Druck die Partie angehen. Ein Sieg gelang gegen die Baltringer bisher aber noch nicht.

Heimelf in der Favoritenrolle

SV Mittelbuch gegen SV Eberhardzell – an der Fischbacher Straße wird trotz Corona-Beschränkungen Derbystimmung pur aufkommen. Für den bisher so überzeugenden Aufsteiger wie auch für die Zeller Gäste ist es der erste Punktspiel-Direktvergleich seit langer Zeit, unbekannt sind sich die Akteure aber nicht. Die Heimelf tritt mit der Euphorie von zwei Auftaktsiegen an, die Gäste bringen als Empfehlung einen Auswärtssieg vom letzten Spieltag mit. Tabellarisch gesehen ist die Heimelf in der Favoritenrolle, die Gäste sind aber jederzeit gut für einen anderen Spielausgang.