Derbys steigen in Mietingen und Gutenzell

Der 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß verspricht viel. Im Gemeindeduell hat Tabellenführer Mietingen am Samstag, 6. April, um 16 Uhr Heimrecht gegen den SV Baltringen, der VfB Gutenzell trifft einen Tag später auf Reinstetten. Im Verfolgerduell treffen sich der Vierte Ringschnait und der Dritte Sulmetingen. Um Punkte im Abstiegskampf geht es in der Partie Ummendorf gegen Kirchberg. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr.

Die Vorrundenpartie des Gemeindeduells war eine überaus torreiche und attraktive Veranstaltung. Beim Tabellenführer SV Mietingen hat man die damalige 4:5-Niederlage beim SV Baltringen noch nicht vergessen, eine erfolgreiche Revanche soll ein Mosaikstein zum Saisonziel Meisterschaft werden. Der SVM braucht aber den nahtlosen Anschluss an die gute zweite Halbzeit vom Vorsonntag. Dass sich dabei die Türen für die Gäste so öffnen wie in der Vorrundenpartie, scheint auf den ersten Blick zweifelhaft. Da die Gäste aber ihre Stärken eindeutig im Spiel nach vorn haben, wird man da auch die Chancen suchen. Mit dabei ist wieder Torjäger Halil Ayan.

Vier Kilometer weiter nördlich versucht der seit sechs Partien ungeschlagene und mit drei Siegen ins Jahr gestartete Zweite SV Baustetten gegen den SV Steinhausen die gute Position zu verteidigen. Den SVB könnte gegen die unberechenbaren Gäste auch trotz eines klaren 3:0-Hinrundensiegs und einer guten Serie richtig viel Gegenwind erwarten. Die Gäste blieben nämlich zuletzt zwei Mal in Folge ohne Gegentreffer, haben mit Abstiegssorgen nichts am Hut und können somit frei aufspielen. Zu verschenken haben aber die auswärts zuletzt drei Mal unbesiegten Rottumtaler auch nichts, die Mang-Elf will sich tabellarisch noch verbessern.

Richtungsweisende Partie

Es ist noch keine entscheidende, aber vielleicht richtungsweisende Partie im Kampf um den Relegationsplatz. Gastgeber SV Ringschnait ist offensiv ligaweit im obersten Regal anzusiedeln, im letzten Spiel in Kirchberg konnte der Tabellenvierte beim nicht planmäßigen Remis dies aber nicht zwingend unter Beweis stellen. Eben gegen diesen Gegner hatten die Gäste, der SV Sulmetingen, beim letzten Auftritt vor zwei Wochen ebenfalls ihre Müh und Not. Der Dritte bringt die eindeutig stabilste Abwehr mit, die schon beim 3:1 in der Vorrunde gut funktionierte. Wer im Verfolgerduell seine Qualitäten besser auf den Platz bringt, könnte am Ende auch der Sieger sein.

Die gute Ausgangslage, die sich die SF Schwendi zur Winterpause verschafft hatten, ist dahin. Drei Spiele, null Punkte – eine solche Serie gab es für den aktuellen Siebten zuletzt in der Landesliga. Ob dann bei der Ursachenforschung für diese Flaute auch die richtigen Schlüsse gezogen wurden, wird die Partie gegen den FV Olympia Laupheim II zeigen. Die Gäste beschäftigten sich bis zur Vorwoche noch mit ähnlichen Problemen, nach dem 2:1-Sieg gegen Ummendorf kann man aber leicht durchatmen. Auswärts punkteten die Gäste fast gleich gut wie die SF auf eigenem Platz, das Mindestziel Remis scheint deshalb auch machbar.

Kluge Taktik und gute Effizienz vor dem gegnerischen Tor zeichnen den SV Dettingen bisher aus. In Summe brachte dies die Optimalausbeute und eine näher rückende Spitzengruppe, bei zwei weniger ausgetragenen Partien. Gegen die TSG Achstetten spricht einiges für den SVD, der seit September zuhause unbesiegt ist. Fast genau so lange wartet der Aufsteiger auf seinen zweiten Auswärtssieg, der in der jetzigen Situation richtig wertvoll wäre. Dazu braucht die TSG aber ähnliche Leistungen wie beim Vorrunden-1:1, als man den SVD am Rande einer Niederlage hatte, oder beim starken 4:1 gegen Schwendi.

Über irgendwelche Serien braucht man sich beim TSV Ummendorf nach dem vorsonntäglichen 1:2, der ersten Niederlage nach fünf ungeschlagenen Partien, nicht mehr unterhalten. Die volle Konzentration gilt nun der Partie gegen den TSV Kirchberg, den man mit einem Sieg auf den drittletzten Platz verweisen würde. Auch beim Gast stuft man die Partie gegen den Tabellennachbarn als überaus wichtig ein. Gegen die Spitzenteams Sulmetingen und Ringschnait bot der TSV gute Auftritte, auch wenn nur ein Punkt auf das Konto kam. Beim Vorrunden-0:0 vergab man massenhaft Torchancen.

Coach Günter Riedmüller vom VfB Gutenzell hatte, auch wenn die Optimalpunktzahl ausblieb, an den beiden bisherigen Auftritten seines Teams nach der Winterpause nur wenig zu bemängeln. Im Heimspiel und Derby gegen seinen Heimatverein SV Reinstetten will man den guten Weg beibehalten und den Vorrundensieg wiederholen. Beim damaligen 0:4 auf eigenem Platz waren die Gäste aber mitten in einer schweren Spiel- und Ergebniskrise, die aktuelle Verfassung des Schlusslichts ist klar besser als es der Tabellenstand aussagt. Der SVR gewann die letzten drei Auswärtspartien, schon allein deshalb sollte der VfB auf der Hut sein.