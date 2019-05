Derbypleite kostet Berkheim Platz eins

Verlierer des Spieltags ist der gestürzte Tabellenführer BSC Berkheim, der Erolzheim im Derby mit 1:2 unterlag. Neuer Spitzenreiter ist der SV Mittelbuch, der dem SV Haslach beim 6:2 keine Chance lässt. Der FC Mittelbiberach gewinnt zweistellig gegen den SV Winterstettenstadt. Unterschwarzach holt wichtige Punkte gegen den TSV Rot a.d. Rot.

SV Ochsenhausen II – SV Muttensweiler 2:0 (1:0). Nach einem zerfahrenen Beginn kam die Heimelf besser ins Spiel und konnte nach einer halben Stunde durch Djilon Sambou in Führung gehen. Nach dem Wechsel kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und versuchten, zum Ausgleich zu kommen. In der 86. Minute machten aber die Gastgeber mit dem zweiten Treffer durch Lukas Malek den verdienten Heimerfolg perfekt.

SV Kirchdorf – SV Stafflangen 1:2 (1:1). Beide Mannschaften hatten die Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber beide Teams gingen mit ihren Tormöglichkeiten auch sehr fahrlässig um. Am Schluss hatte der SV Stafflangen durch sein Siegtor in der 86. Minute das bessere Ende für sich. Tore: 0:1 Kevin Hinz (8.), 1:1 Tobias Göppel (19.), 1:2 Oliver Straub (86.). Res.: 3:4.

LJG Unterschwarzach – TSV Rot a. d. Rot 2:1 (0:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erhöhte die LJG im zweiten Durchgang den Druck. Dadurch konnten die Gastgeber das Spiel noch drehen und kamen noch zu einem verdienten Heimerfolg. Tore: 0:1 Alexander Mensch (37.), 1:1 Joachim Welte (58.), 2:1 Manuel Ludwig (79.).

BSC Berkheim – SV Erolzheim 1:2 (1:1). In einem guten Derby hatten die Gäste die Nase vorn, obwohl sie 30 Minuten lang in Unterzahl spielten. Der BSC verstand es nicht, in dieser Zeit eine Tormöglichkeit herauszuspielen. Zuvor war das Spiel meist ausgeglichen. Tore: 1:0 Daniel Welser (31.), 1:1 Sebastian Harder (41.), 1:2 Simon Harder (70.). Res.: 3:1.

SV Mittelbuch – SV Haslach 6:2 (3:0). Eine klare Sache war das Spiel in Mittelbuch. Die Gäste aus Haslach waren über die gesamte Spielzeit die unterlegene Mannschaft. Mit dem 3:0-Halbzeitstand war die Partie praktisch schon entschieden. Nach dem 4:0 nahm der SVM den Fuß etwas vom Gas, dadurch kam der SVH noch zu zwei Toren. Tore: 1:0, 2:0 Luca Ruedi (17., 26.), 3:0 Roland Stamler (35./FE), 4:0 Daniel Dorner (47.), 4:1 Marc Boscher (48.), 5:1 Maximilian Hellgoth (60.), 5:2 Marius Pfeiffer (69.), 6:2 Roland Stamler (78.). Res.: 9:0.

FC Mittelbiberach – SV Winterstettenstadt 10:2 (6:2). Der FCM war den Gästen in allen Belangen überlegen und nutzte seine Torchancen optimal. Tore: 0:1 Lukas Bauer (11.), 1:1, 2:1, 7:2, 9:2 Matthias Schmidberger (13., 20., 53., 68.), 3:1 Marcin Zukowski (23.), 4:1, 5:2, 6:2 Fabian Zell (24., 30., 34.), 4:2 Fabio Christ (27.), 8:2 Lukas Ries (54.), 10:2 Jan Respondek (89.). Res.: 1:2.

FC Bellamont – SV Dettingen II 3:3 (1:1). In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel versäumten es die Gastgeber, beim Stand von 3:2 alles klar zu machen. So kam es, wie es kommen musste, den nie aufsteckenden Gästen gelang in der Schlussminute noch der Ausgleich. Tore: 0:1, 1:2 Markus Maier (35., 61.), 1:1 Fabian Metzger (39.), 2:2 Patrick Mohr (65.), 3:2 Raphael Zwerger (70.), 3:3 Eigentor (90.).