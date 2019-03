Derby zwischen Tabellennachbarn steht an

Im oberschwäbischen Derby trifft die TG Biberach in der Handball-Landesliga auf den TSV Bad Saulgau. Das Duell des Tabellenfünften gegen den -sechsten findet in der Bad Saulgauer Kronriedsporthalle statt. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr.

Nach der winterlichen Formkrise haben sich die TG-Handballer um ihren scheidenden Trainer Cosmin Popa gefangen und konnten zuletzt drei Spiele in Folge gewinnen. Die Moral ist zurückgekehrt und auch die Lockerheit, nachdem Auf- und Abstiegswahrscheinlichkeit früh stark gesunken waren und auch der Trainerwechsel zum Saisonende bekannt gemacht wurde. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt die TG Biberach auf Platz sechs im Tabellenmittelfeld der Landesliga, das vom Fünften TSV Bad Saulgau (29:17 Punkte) bis zum Neunten TSG Söflingen (22:24) reicht.

Die Gastgeber vom TSV Bad Saulgau befinden sich dementsprechend in einer ähnlichen Ausgangsposition wie die Blau-Gelben. Sie sind als Württembergliga-Absteiger als Mitfavorit in die Saison gestartet, mussten dann allerdings früh abreißen lassen und befinden sich nun nach einem vielversprechenden Start ins Jahr 2019 im Tabellenmittelfeld wieder. Die Mannschaft von Trainer Matthias Kempf gehört nichtsdestotrotz zu den spielstärksten Mannschaften und ist gespickt mit vielen Spielern, die bereits höherklassig Erfahrungen gesammelt haben. Dazu gehören die torgefährlichen Dennis Kaufmann und Istvan Gaspar. Im Tor des TSV steht mit dem Ex-Biberacher Jonas Engler ein guter alter Bekannter. Schon in der Hinrunde konnten die Handballfans beider Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe und auf hohem Niveau erleben, in dem sich die beiden Teams am Ende mit einem 26:26-Unentschieden trennten.

Knifflige Aufgabe

Am Samstag wird es für Popa eine knifflige Aufgabe, den Kader zusammenzustellen. Nach seiner blauen Karte am vergangenen Samstag im Spiel gegen Lauterstein II wird mit Julian Betz ein zweiter Spieler (neben Bogdan Botezatu) ausfallen. Der Verband verhängte die Minimalstrafe von zwei Spielen Sperre. Vor allem im Rückraum wird der wurfgewaltige Linkshänder fehlen. Dass andere Spieler in die Bresche springen können, zeigten in den vergangenen Wochen vor allem die variablen Jan Wille und Daniel Krais. Auch die Außenspieler machen immer häufiger auf sich aufmerksam und erarbeiten sich Chancen im Konter.