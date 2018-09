Derby zwischen Mettenberg und Laupertshausen/Maselheim

Tabellenführer SV Burgrieden empfängt in der Fußball-Kreisliga A II den TSV Wain. Das Spiel wird bereits am Freitagabend ausgetragen. Der zweitplatzierte SV Alberweiler reist nach Äpfingen. Mit Ausnahme der Partie in Burgrieden werden alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Der SV Burgrieden empfängt am Freitagabend um 19.45 Uhr den TSV Wain. Der TSV wehrt sich nach Kräften, um nicht mit den letzten beiden Tabellenplätzen Bekanntschaft machen zu müssen. Das Unentschieden gegen den SV Mietingen II beweist dies. Für Gastgeber Burgrieden zählt, keine Punkte zu verlieren, um die Tabellenführung verteidigen zu können. Nicht ganz einfach, wenn jedes Spiel erfolgreich gestaltet werden muss.

Der Konkurrent aus Alberweiler tritt beim SV Äpfingen an und die Gedankenspiele in Alberweiler sind die gleichen wie beim SV Burgrieden. Der SVÄ gewann das Derby bei der SGM Laupertshausen/Maselheim und verschaffte sich dadurch etwas Luft. Im anstehenden Spiel sind aber die Gäste in der Favoritenrolle.

Die nach oben strebenden Mannschaften aus Schönebürg und Bronnen müssen gegeneinander antreten. Der SCS sowie die SFB waren zuletzt erfolgreich. In Schönebürg wird es aber zumindest für ein Team einen Rückschritt geben. Ein Remis schadet eher beiden. Die Tagesform wird den Ausschlag geben.

Der FC Wacker Biberach spielte bei der SGM Warthausen/Birkenhard unentschieden, was durchaus als Erfolg für Wacker angesehen werden darf. Im Heimspiel ist jetzt der SV Sulmetingen II zu Gast. Bei den Sulmetingern läuft es zäh. Der SVS ist inzwischen Vorletzter und hat auch in Biberach die schlechteren Karten.

Die SG Mettenberg darf zum Derby die SGM Laupertshausen/Maselheim begrüßen. Die SGM ist Tabellenletzter und auch in Mettenberg wird ihr ein rauer Wind entgegenwehen. Ein Spiel, bei dem beide Teams auf die Punkte hoffen und der Kampf im Vordergrund stehen wird.

Nicht in der Spur ist der SV Schemmerhofen in dieser Saison. Beim Derby gegen die SG Altheim/Schemmerberg wurde innerhalb von acht Minuten eine 3:0-Pausenführung verspielt. Nach wie vor bekommt der SVS viel zu viele Gegentore. Auch die Platzherren vom SV Mietingen II haben in der neuen Spielzeit so ihre Probleme. Trotz aller gezeigten Schwächen sollte Schemmerhofen aus diesem Spiel als Sieger hervorgehen.

Zufrieden kann der Aufsteiger SG Altheim/Schemmerberg sein und mit diesem Gefühl im Rücken auf dem Sportgelände in Altheim die SGM Warthausen/Birkenhard empfangen. Bei den Gästen scheint etwas Sand im Getriebe zu sein. Die Niederlage in Schönebürg und das gerade noch erreichte Remis gegen Wacker Biberach sind Zeuge dessen. Auch dieses Spiel wird schwer für Warthausen/Birkenhard, denn sie treffen auf einen entspannt aufspielenden Gegner.