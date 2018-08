Derby-Wiederauflage nach gefühlter Ewigkeit

Ein Derby steigt in der Fußball- Kreisliga A I zwischen dem TSV Rot/Rot und dem SV Haslach (Samstag, 17 Uhr). Tabellenführer und Aufsteiger Mittelbuch reist nach Kirchdorf. Der SV Ochsenhausen II steht vor einer schweren Heimaufgabe gegen den FC Mittelbiberach. Anstoß in Muttensweiler ist am Freitag um 18.30 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr, außer die Partie in Kirchdorf, die erst um 17 Uhr angepfiffen wird.

Es ist sicherlich schon eine gefühlte Ewigkeit her, als es ein Derby in einem Ligaspiel zwischen den ersten Mannschaften des TSV Rot/Rot und dem SV Haslach gegeben hat. Am Samstag auf dem Sportgelände in Rot an der Rot ist es nun soweit. Der Aufstieg des SV Haslach in der Saison 2016/17 und der Abstieg der Roter aus der Bezirksliga in der abgelaufenen Spielzeit machten dies möglich. Rot/Rot gibt sein Saisondebüt in der Kreisliga A, der Gast aus Haslach mit seinem Trainer Norbert Badstuber spielte zuletzt 1:1 gegen den SV Erlenmoos. Der SV Haslach als Außenseiter hat auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen.

Ebenfalls noch nicht seine Visitenkarte abgegeben hat der SV Muttensweiler, der am ersten Spieltag spielfrei war. Jetzt empfängt der SVM den SV Dettingen II. Muttensweiler darf gewarnt sein, denn den Illertalern gelang ein nicht unverdienter Punktgewinn im Heimspiel gegen den favorisierten SV Stafflangen.

Jetzt braucht der SV Stafflangen einen Sieg im Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt. Weitere Punkte sollten nicht mehr liegen gelassen werden, um die hohen Ziele im Vorfeld nicht jetzt schon zu gefährden. Der SVS muss sich bemühen, sein Spiel über die gesamte Spielzeit durchzuziehen und nicht nach einem Gegentor den Gegner in die Partie kommen zu lassen. Aber der SV Winterstettenstadt wird massiv dagegen steuern. Die LJG Unterschwarzach unterlag unglücklich beim SV Erolzheim und empfängt am Sonntag nun den BSC Berkheim. Der Bezirksliga-Absteiger siegte überraschend deutlich gegen den SV Kirchdorf und will sich in dieser Form auch bei der LJG präsentieren. Die Gastgeber werden bemüht sein, sich nicht noch einmal die Butter vom Brot nehmen zu lassen.

Mächtig unter die Räder kam der SV Ochsenhausen II beim Auswärtsspiel in Mittelbuch. Der Lohn ließ mit dem letzten Tabellenlatz nicht lange auf sich warten. Die anstehende Heimaufgabe wird für die Ochsenhauser „Zweite“ nicht einfacher, der FC Mittelbiberach reist an. Der FCM besiegte den FC Bellamont und will nahtlos an die gute Vorsaison anschließen.

Der SV Erolzheim reist zum SV Erlenmoos. Beide Mannschaften wissen noch nicht wirklich, wo sie im Moment stehen. Erolzheim kann durch seinen Heimsieg in Erlenmoos zunächst auf Abwarten spielen. Erlenmoos will einen Heimerfolg unter Dach und Fach bringen.

Unterschiedlicher hätte der erste Spieltag für die Mannschaften aus Kirchdorf und Mittelbuch nicht laufen können. Der SV Kirchdorf ging im Derby gegen Berkheim baden, der SV Mittelbuch fegte den SV Ochsenhausen II mit 4:0 vom Platz. Die Illertaler, die Heimrecht haben, haben einiges gutzumachen. Der Aufsteiger aus Mittelbuch wird mit einem ordentlichen Selbstvertrauen anreisen. Es wird ein ganz schwieriges Heimspiel für den SVK.