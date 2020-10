Derby und Spitzenspiel in Ringschnait

Der SV Reinstetten eröffnet am Samstag, 10. Oktober, um 15 Uhr mit seinem Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen den siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß. Am Sonntag, 11. Oktober, steht das Derby zwischen Tabellenführer SV Ringschnait und dem Dritten SV Mittelbuch im Fokus (Anpfiff: 16.30 Uhr). Für den VfB Gutenzell steht beim bekannt heimstarken SV Steinhausen eine schwere Auswärtsaufgabe an. Anpfiff ist bei allen anderen Partien am Sonntag um 15 Uhr.

Spätestens seit dem vergangenen Spieltag tut man gut daran, den SV Reinstetten mit in die Verlosung der Spitzenplätze zu nehmen. Passend zum guten spielerischen Auftritt in Schwendi war dann ein Traumtor von Torjäger Isaak Athanasiadis. Gegen den SV Schemmerhofen will man mit einem Sieg zumindest für einen Tag die Tabellenführung einnehmen. Beim SVS war die Freude vor Wochenfrist über den ersten Saisonsieg groß, getrübt wurde diese jedoch durch die Gelb-Rote Karte für Thomas Graf. Primäres Ziel ist im Waldstadion zunächst einmal gutes Defensiv-Verhalten.

Spitzenspiel der besseren Sorte ist zu erwarten

Es gab schon einmal Zeiten, die den SV Ringschnait und den SV Mittelbuch durch drei Spielklassen trennten. Aktuell liegt der SVR als Spitzenreiter zwei Punkte und zwei Plätze vor dem Aufsteiger. Vor dem mit Hochspannung erwarteten Lokalderby und Spitzenspiel sind die Vorzeichen klar. Der Titelfavorit will einen lästigen Verfolger bis auf Weiteres abschütteln, das Gästeteam um Trainer Andreas Maier die Aufstiegseuphorie weiter hochhalten. Auch wenn beide Mannschaften am Vorsonntag nicht ihre besten Saisonleistungen abrufen konnten, darf man im Spitzenspiel Bezirksliga-Fußball der besseren Sorte erwarten.

Die Partie von Schlusslicht SV Baltringen gegen den SV Sulmetingen begleitet eine ganz besondere Note. Sebastian Arendt wechselte zu Saisonbeginn zum SVS, vor kurzer Zeit haben sich beide Vereine auf freundschaftlicher Basis auf eine Rückkehr des Allrounders als Co-Trainer zum SVB geeinigt. Ob er dann die entscheidenden Empfehlungen an seine Mannschaft geben kann, wird sich zeigen. Gastgeschenke sind vom SVS, der selber dringend einen Dreier benötigt, jedenfalls nicht zu erwarten. Die Favoritenrolle gehört dem Sechsten, ein Freibrief auf einen Sieg ist das keineswegs.

Tabellenelfter ist nur Außenseiter

Die SGM Warthausen/Birkenhard ist saisonübergreifend seit sieben Partien ungeschlagen, auf eigenem Platz gab es die volle Punktausbeute. Die letzte Nullnummer gab es im November vergangenen Jahres ausgerechnet gegen den TSV Kirchberg, der jetzt sein Gastspiel in Birkenhard abgibt. Die seit vier Spielen sieglosen Illertaler bestreiten erst ihr zweites Auswärtsspiel und wirkten zuletzt vor allem im Defensivbereich stark verunsichert. Vielleicht würde ein eigener Vorsprung im Spiel dem TSV mehr Selbstvertrauen geben. Der Tabellenelfte ist nur Außenseiter.

Erst in der Nachspielzeit gab sich der FV Olympia Laupheim II im Stadtderby geschlagen, ein Punktgewinn hätte den Blau-Weißen bei derzeitigen sechs Punkten gut zu Gesicht gestanden. Beide Saisonsiege wurden auf eigenem Platz eingefahren, den dritten hat man nun gegen den um einen Punkt besseren SV Eberhardzell auf dem Schirm. Der bringt seit Wochen aber anständige Leistungen auf den Platz, zuletzt jagte man dem Tabellenführer einen Punkt ab. Dabei handelte sich Tobias Rehm eine Rote Karte ein, trotzdem will der Siebte mit einem Sieg in den zweistelligen Punktebereich.

Mindestziel scheint machbar

Für den SV Baustetten hat sich die sportliche Situation nach zwei überzeugenden Siegen innerhalb von nur drei Tagen um ein gutes Stück verbessert. Zum Ausklang der ungeplanten englischen Woche würde der SVB gegen den FC Mittelbiberach mit dem dritten Sieg gern nachlegen. In diesem Fall wäre der schlechte Saisonstart ad acta gelegt. Der Gast ist Tabellenfünfter, kam in den vergangenen fünf Partien zu drei Siegen und bot am Vorsonntag beim 5:4 gegen Steinhausen ein kleines Spektakel. Das Mindestziel Remis scheint für die Zukowski-Truppe machbar.

Es bleibt vorerst dabei – der BSC Berkheim kommt mit den coronabedingten Zwangspausen einfach nicht zurecht. Zum zweiten Mal schon in dieser Saison setzte es unter der Woche beim Wiedereinstieg eine klare Niederlage. Die geeignetste Antwort wäre nun eine gute Partie und Zählbares gegen die SF Schwendi. Dort plagt man sich bis jetzt weniger mit Spielabsagen, sondern schlichtweg mit einer Ergebniskrise. Sechs von möglichen 18 Punkten lautet die Zwischenbilanz, die Distanz zu den vorderen Plätzen wird immer größer – die Sportfreunde stehen unter Druck.

Bisher eine Festung

Man mag es beim ersten Blick kaum glauben. Der SV Steinhausen stellt mit 23 Toren die beste Angriffsreihe der Liga und hat ganze sechs Zähler auf dem Konto. Zuletzt reichten drei und vier Auswärtstore nicht für Zählbares, das Steinhauser Sportgelände ist bisher aber eine Festung. Gegen den VfB Gutenzell muss man den Rot-gesperrten Tobias Rothenbacher ersetzen. Für die Gäste könnte dies durchaus eine Sorge weniger sein. Andere, die vorwiegend im Torabschluss liegen, muss der VfB selber beheben. Helfen könnte dabei der zuletzt angeschlagene Angreifer Matthias Wiest.