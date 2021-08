Ein Derby zwischen der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren steht in der Fußball-Kreisliga A II auf dem Programm. Die TSG Achstetten tritt in Mettenberg an. Der SC Schönebürg versucht zu Hause gegen den SV Äpfingen sein Glück.

Gehe zurück auf Los: Unter diesem Motto steht wie im Monopoly-Spiel der zweite Spieltag in der Kreisliga A II. Vier von sechs Spielen fielen am vergangenen Sonntag Blitz und Donner zum Opfer. Meist standen die Mannschaften und die Schiedsrichter in ihren Trikots in den Kabinen und warteten vergeblich auf Besserung.

Dementsprechend wenig kann für den folgenden Spieltag vorhergesagt werden. Besonders schade auch für die Beteiligten war, dass das vermeintliche Spitzenspiel zwischen der SGM Alberweiler/Aßmannshardt und dem SC Schönebürg nicht angepfiffen werden konnte. Der TSG Achstetten, die offiziell spielfrei war, ist damit nichts entgangen.

Erstes Heimspiel

Die SF Bronnen empfangen bereits am Freitag, 20. August, um 18 Uhr den SV Sulmetingen II. Beide Mannschaften blieben am ersten Spieltag in ihren Kabinen. Die Sportfreunde sind bestrebt, ihr erstes Heimspiel der Saison 2021/22 nicht in den Sand zu setzen. Die Sulmetinger „Zweite“ könnte mit einem Remis durchaus leben.

Ein Derby steigt in Schemmerhofen, dort ist die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren zu Gast (Sonntag, 13.15 Uhr). Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen hatte notgedrungen spielfrei. Die Gäste aber nutzten die Gunst der Stunde und schwangen sich mit einem 5:1-Erfolg zum Tabellenführer auf. Die Tabellenführung zu verteidigen, wird aber nicht so einfach werden.

Frühzeitig zu Punkten kommen

Alle weiteren Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Der SV Mietingen II, der die SGM Altheim/Schemmerberg empfängt, hatte beim SV Äpfingen das Nachsehen. Beide Mannschaften wollen frühzeitig zu Punkten kommen. Ein Auswärtserfolg wird von der SGM angepeilt und wäre ein Auftakt nach Maß.

Böse unter die Räder kam die SG Mettenberg in Attenweiler. Im nun folgenden Heimspiel gegen die TSG Achstetten wird eine Wiedergutmachung sehr schwer werden.

Schönebürg will oben mitmischen

Der SC Schönebürg musste auf das richtungsweisende Spiel bei der SGM Alberweiler/Aßmannshardt verzichten. Zum Heimspiel kommt Besuch vom SV Äpfingen. Schönebürg will oben mitmischen und sollte deshalb mit drei Punkten den Platz verlassen. Äpfingen gewann sein Heimspiel gegen den SV Mietingen II und kann entspannt als Außenseiter in Schönebürg das Sportgelände beschreiten.

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt reist zur SGM Laupertshausen/Maselheim. Wenn Alberweiler/Aßmannshardt vorn mitspielen will, sollte diese Auswärtsaufgabe gelöst werden. Die Gastgeber wären mit einem Punkt nicht unzufrieden. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Sonntag ebenfalls eine Zwangspause einlegen. Die Begegnung findet auf dem Sportgelände in Maselheim statt.