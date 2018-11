Derby steigt in Mietingen

Der 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß wird am Samstag, 17. November, um 14.30 Uhr mit dem Derby Mietingen gegen Baustetten eingeläutet. Am Sonntag, 18. November, ist der Tabellenzweite VfB Gutenzell Gast des SV Dettingen. Der Tabellendritte Sulmetingen reist zum zuletzt siegreichen SV Reinstetten, Schlusslicht Ummendorf steht beim SV Baltringen vor einer hohen Auswärtshürde. Anpfiff ist bei allen Spielen um 14.30 Uhr.

Die Indikatoren für ein packendes Lokalderby stehen gut. Tabellenführer SV Mietingen setzte sich im schweren Auswärtsspiel in Schwendi durch, der SV Baustetten stimmte sich mit einem verdienten Sieg gegen Dettingen auf den Lokalkampf ein. Die makellose Heimbilanz, die mit 46 Toren klar torgefährlichste Angriffsreihe der Liga und Revanchegelüste für die 1:3-Vorrundenniederlage sprechen für den SVM. Der Vierte aus Baustetten setzt die drittbeste Abwehr der Liga und eine starke Direktbilanz dagegen. Aus den letzten fünf Duellen gab es vier Siege und ein Remis. Mit dem eigenen Anhang im Rücken will man die Auswärtspartie zum Heimspiel machen, Favorit ist aber der SVM.

Da war sie wieder, die Sonnenseite des SV Baltringen. Mit dem 4:2-Sieg gegen Ringschnait hat der SVB wieder einmal unter Beweis gestellt, dass man an guten Tagen jeden Gegner schlagen kann. Nimmt man diesen Auftritt dann auch als Basis für die Partie gegen den TSV Ummendorf, muss man den Tabellenneunten als klaren Favoriten sehen. Für den Aufsteiger verlief der vergangene Spieltag dagegen ausgesprochen bitter. Nach längerer Zeit konnte man im Derby wieder punkten, am Ende des Tages stand jedoch erstmals in dieser Saison der letzte Platz. Beim torreichen 3:5 in der Vorrunde hatte der TSV den drei Mal erfolgreichen Halil Ayan nicht im Griff.

Es gab schon Zeiten, da hätte man den SV Dettingen in einem Heimspiel gegen den VfB Gutenzell frei-weg als Favoriten eingestuft. In der laufenden Saison sind die Gewichte aber etwas anders verteilt. Der SVD findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder, die Gäste holten 16 der 18 möglichen Punkte aus den letzten sechs Spielen und sind das auswärtsstärkste Team. Trotzdem sieht man bei der Betz-Elf Mittel und Wege, dem Tabellenzweiten die dritte Saisonniederlage beizubringen. Der VfB dagegen verlässt sich auf seine bisher sehr gut funktionierende Vierer-Abwehrkette und den zweitbesten Angriff der Liga, der bisher erst ein Mal ohne eigenen Treffer blieb.

Neuen Elan

Der SV Reinstetten lieferte beim 4:0 in Kirchberg einen ersten Hinweis darauf, dass Interimstrainer Stefan Riedmüller neuen Elan in die Mannschaft bringt. Den braucht der SVR, der erstmals seit dem zweiten Spieltag nicht mehr Schlusslicht ist, auch ganz dringend gegen den Tabellendritten SV Sulmetingen, ein Remis ist trotzdem das Mindestziel. Die Gäste darf man nach einer starken Serie mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen getrost wieder zu den Anwärtern auf einen der beiden Spitzenplätze zählen. Im Waldstadion machte der SVS aber zuletzt sehr bescheidene Erfahrungen, in den zwei zurückliegenden Partien unterlag man dort.

Als der SV Eberhardzell Mitte August die SF Schwendi auf deren Platz mit 4:0 überrumpelte, grüßte man den Rest der Liga als Tabellenführer. Seitdem wechseln sich bessere Spiele mit weniger guten Auftritten regelmäßig ab, mit der Punkteausbeute aus den zwei zurückliegenden Derbys war man nicht zufrieden. Auch für die Sportfreunde verliefen die beiden zurückliegenden Heimspiele ergebnistechnisch sehr enttäuschend, der direkte Kontakt zur Tabellenspitze ist für den Moment abgebrochen. Deshalb darf man wohl auch schon von einer richtungsweisenden Partie für den Tabellenfünften sprechen, in der eine der besten Abwehrreihen auf den drittstärksten Angriff trifft.

Die am Vorsonntag verlorene Partie der TSG Achstetten hatte irgendwie Symbolcharakter. Der Aufsteiger ist spielerisch nah dran am Großteil der Liga, tabellarisch bildet sich das aber nicht ab. Seit acht Spieltagen verweilt die TSG auf dem drittletzten Platz. Was die Partie gegen den SV Ringschnait hergeben wird, hängt wohl auch von der Tagesform der TSG und des zuletzt etwas schwächelnden Sechsten der Tabelle ab. Der braucht im Prinzip vor der Winterpause noch eine Erfolgsserie, um die Tabellenspitze nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Diese Vorzeichen könnten dann auch der Grundstein für eine gute und spannende Partie sein.

Mäßige Bilanz

Beim SV Steinhausen freute man sich vor Wochenfrist über den vierten Auswärtszähler, noch mehr Spaß hatte man an den zurückliegenden drei Heimsiegen in Serie. Noch bildet der SVS auf Platz elf liegend das Schlusslicht des breiten Mittelfelds. Eine mäßige Bilanz hatte man aber zuletzt gegen den TSV Kirchberg, der zwei der vergangenen drei Duelle für sich entscheiden konnte. Der 3:1-Sieg in der Vorrunde war dann aber auch das letzte echte Erfolgserlebnis des TSV, der außerdem noch das bittere 0:4 gegen Reinstetten unter der Woche zu verdauen hatte. „Besprochen und abgehakt“ wäre genau die richtige Einstellung für dieses Spiel.