Derby steigt in Ellwangen

Das Derby zwischen dem SV Ellwangen und der SGM Rot/Haslach steht am kommenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I auf dem Programm. Mittelbuch und Winterstettenstadt treffen im Verfolgerduell aufeinander. Tabellennachbarn unter sich heißt es in der Partie SV Dettingen II gegen den FV Biberach II (Anstoß: Sonntag, 13.15 Uhr). In Ellwangen geht es am Sonntag um 17 Uhr los, alle anderen Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

Nach fünf Spielen hat sich die SGM Rot/Haslach bereits einen Fünf-Punkte-Vorsprung erspielt. Der Tabellenführer fährt zum Derby beim SV Ellwangen. Der Aufsteiger hat erst drei Begegnungen absolviert und weiß nicht genau, wo er wirklich steht. Die SGM hatte zwar am Donnerstagabend mit dem SV Kirchdorf mehr Mühe als gedacht, aber in diesem Auswärtsspiel ist Rot/Haslach trotzdem in der Favoritenrolle.

Der SV Winterstettenstadt reist zum SV Mittelbuch. Beide Teams haben neun Punkte, allerdings hat Mittelbuch ein Spiel mehr absolviert als Winterstettenstadt. Es läuft beim SVM noch nicht so rund wie in der vergangenen Saison. Gegen den SV Erolzheim reichte es gerade noch zu einem 2:2. Winterstettenstadt kann jedoch ganz zufrieden sein. Als derzeitiger Zweiter ist man in Tabellenregionen, in denen man schon sehr lange nicht mehr war.

Der Bezirksliga-Absteiger TSV Ummendorf ist Tabellenletzter. Aus vier Spielen gab es lediglich einen Punkt. Der TSV tut sich in der Kreisliga A bisher sehr schwer. Die LJG Unterschwarzach tritt nun in Ummendorf an und will ebenfalls noch Punkte mitnehmen. Kann der TSV Ummendorf den Schalter umlegen?

Einen Dämpfer bekam die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II beim letzten Auswärtsspiel gegen die SGM Rot/Haslach. Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck musste die bis dahin verwöhnte SGM die Heimreise antreten. Im Heimspiel gegen den SV Erolzheim kann man wieder etwas geradebiegen. Aber der SV Erolzheim holt bislang wieder seine eingeplanten Punkte und wird sich auf dem Sportgelände in Erlenmoos als harte Nuss präsentieren.

Der SV Kirchdorf empfängt den SV Stafflangen. Kirchdorf tut nach wie vor alles, um zu Punkten zu kommen. Beim Tabellenführer Rot/Haslach hat es nicht ganz geklappt. Mit dem SV Stafflangen kommt allerdings ein Gegner, der schwer auszurechnen ist. Der SVS hat erst drei Spiele hinter sich und sieben Punkte.

Schritt nach vorn machen

In der hinteren Tabellenregion stehen noch die Mannschaften vom SV Dettingen II und vom FV Biberach II. In Dettingen wird jeder versuchen, einen Schritt nach vorn zu machen. Wobei den Biberachern etwas mehr zugetraut werden kann. Sollte Dettingen II dieses Heimspiel verlieren, wäre der SVD II vorerst auf den hinteren Tabellenplätzen zu finden.

Enttäuschend verlief die Spielzeit 2019/20 bisher für den FC Bellamont. Erst ein Punkt steht beim FCB auf dem Konto. Mit der SGM Muttensweiler/Hochdorf kommt jetzt ein Gegner, bei dem zwar auch noch der eine oder andere Wunsch offen ist, der aber immerhin auf Platz vier steht. Von den bis jetzt gezeigten Leistungen her ist die SGM der klare Favorit.